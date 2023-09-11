112: организовавшего нападение с ножом в школе подростка доставили на допрос

Нападавшего доставили на допрос
новость из сюжетаПодросток с ножом ранил четырех человек в ростовской школе
Подростка, который ранил четверых человек в школе ростовского хутора, доставили на допрос. Об этом сообщил telegram-канал 112.
«Сейчас он находится на допросе в отделе полиции», — написали в канале. Там добавили, что ранения получили три человека, а также сам нападавший.
Ранее сообщалось, что в ростовском хуторе Красный Десант подросток напал с ножом на четверых человек в школе. Его скрутили родители учеников и передали экстренным службам. У парня имеется психическое заболевание.
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