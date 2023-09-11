112: организовавшего нападение с ножом в школе подростка доставили на допрос

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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , арестант, руки, наручники
Нападавшего доставили на допрос Фото:
новость из сюжета
Подросток с ножом ранил четырех человек в ростовской школе

Подростка, который ранил четверых человек в школе ростовского хутора, доставили на допрос. Об этом сообщил telegram-канал 112.

«Сейчас он находится на допросе в отделе полиции», — написали в канале. Там добавили, что ранения получили три человека, а также сам нападавший.

Ранее сообщалось, что в ростовском хуторе Красный Десант подросток напал с ножом на четверых человек в школе. Его скрутили родители учеников и передали экстренным службам. У парня имеется психическое заболевание.

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Подростка, который ранил четверых человек в школе ростовского хутора, доставили на допрос. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Сейчас он находится на допросе в отделе полиции», — написали в канале. Там добавили, что ранения получили три человека, а также сам нападавший. Ранее сообщалось, что в ростовском хуторе Красный Десант подросток напал с ножом на четверых человек в школе. Его скрутили родители учеников и передали экстренным службам. У парня имеется психическое заболевание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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