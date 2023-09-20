Российские истребители уничтожили бомбардировщик ВСУ под Николаевом

Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24м в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24м воздушных сил Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Также российский беспилотник уничтожил истребитель ВСУ МиГ-29 в Днепропетровской области. Помимо этого, российскими силами было уничтожено 42 украинских БПЛА в населенных пунктах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении украинского самолета Су-25 в Запорожье. Также 19 сентября ВС России 38 беспилотников за сутки, передает
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