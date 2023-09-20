Российские истребители уничтожили бомбардировщик ВСУ под Николаевом 20 сентября 2023 в 16:28 Размер текста - 17 + ВКС России сбили украинский бомбардировщик в Николаевской области Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24м в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24м воздушных сил Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Также российский беспилотник уничтожил истребитель ВСУ МиГ-29 в Днепропетровской области. Помимо этого, российскими силами было уничтожено 42 украинских БПЛА в населенных пунктах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении украинского самолета Су-25 в Запорожье. Также 19 сентября ВС России 38 беспилотников за сутки, передает MK.RU . Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24м в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24м воздушных сил Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Также российский беспилотник уничтожил истребитель ВСУ МиГ-29 в Днепропетровской области. Помимо этого, российскими силами было уничтожено 42 украинских БПЛА в населенных пунктах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении украинского самолета Су-25 в Запорожье. Также 19 сентября ВС России 38 беспилотников за сутки, передает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям