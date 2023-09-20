Российские истребители уничтожили бомбардировщик ВСУ под Николаевом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, stock, сбойка
ВКС России сбили украинский бомбардировщик в Николаевской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24м в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24м воздушных сил Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Также российский беспилотник уничтожил истребитель ВСУ МиГ-29 в Днепропетровской области. Помимо этого, российскими силами было уничтожено 42 украинских БПЛА в населенных пунктах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении украинского самолета Су-25 в Запорожье. Также 19 сентября ВС России 38 беспилотников за сутки, передает MK.RU.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24м в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24м воздушных сил Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Также российский беспилотник уничтожил истребитель ВСУ МиГ-29 в Днепропетровской области. Помимо этого, российскими силами было уничтожено 42 украинских БПЛА в населенных пунктах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении украинского самолета Су-25 в Запорожье. Также 19 сентября ВС России 38 беспилотников за сутки, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...