Reuters: второе судно покинуло порт Украины после погрузки зерна

22 сентября 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Ранее Украина создала свой черноморский маршрут для поставок зерна Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Порт Украины покинул второй танкер после погрузки зерна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. «Второе грузовое судно, „Ароят“, покинуло украинский черноморский порт Черноморск после погрузки зерна. <…> Сухогрузы Resilient Africa и Aroyat прибыли на Украину в субботу и должны были отправиться после погрузки почти 20 000 тонн пшеницы для стран Африки и Азии», — передает Reuters . Танкеры выплыли из украинского порта по альтернативному морскому пути, который создал Киев после выхода России из зерновой сделки. Альтернативный зерновой коридор в Черном море был создан в августе. Для его защиты Украина запросила у Греции системы ПВО. Это произошло после того, как Россия отказалась продлевать зерновую сделку после 18 июля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны Запада не выполнили ни одного условия России по договору, часть из которых касалась подключения Россельхозбанк к SWIFT.

Порт Украины покинул второй танкер после погрузки зерна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. «Второе грузовое судно, „Ароят“, покинуло украинский черноморский порт Черноморск после погрузки зерна. <…> Сухогрузы Resilient Africa и Aroyat прибыли на Украину в субботу и должны были отправиться после погрузки почти 20 000 тонн пшеницы для стран Африки и Азии», — передает Reuters. Танкеры выплыли из украинского порта по альтернативному морскому пути, который создал Киев после выхода России из зерновой сделки. Альтернативный зерновой коридор в Черном море был создан в августе. Для его защиты Украина запросила у Греции системы ПВО. Это произошло после того, как Россия отказалась продлевать зерновую сделку после 18 июля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны Запада не выполнили ни одного условия России по договору, часть из которых касалась подключения Россельхозбанк к SWIFT.