Депутат Миронов раскритиковал предложение Матвиенко сделать ОМС платным

Предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко обязать безработных россиян самостоятельно оплачивать медицинское страхование противоречит Конституции РФ и подрывает социальную основу государства. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Не в первый раз в публичном поле высказываются опасные идеи о фактической отмене ОМС для части граждан страны. Уже и глава Минтруда заявляет, что государство готово помогать людям при условии „объективной жизненной ситуации“ и „усилий“ с их стороны. Напомню, что 41-я статья Конституции гарантирует бесплатную медпомощь безо всяких условий», — сказал Миронов «Газете.Ru».
Парламентарий также отметил, что расходы россиян на медицинские услуги в системе ОМС уже достигают 1,5 триллиона рублей в год — это почти половина государственных затрат на здравоохранение. Он считает, что предложение об обязательных платежах для безработных ударит по наиболее уязвимым группам населения, включая матерей с детьми и лиц, ухаживающих за больными родственниками. Миронов отметил, что такие меры приведут к необходимости доказывать право на бесплатную медицинскую помощь, что противоречит принципам социального государства.
Матвиенко объяснила свою инициативу тем, что сейчас расходы на обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающих граждан полностью лежат на региональных бюджетах. По ее словам, среди них много трудоспособных людей, которые не платят взносы, но пользуются бесплатной медпомощью.
