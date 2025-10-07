«Интервидение» пообещали сделать ежегодным событием

Алимов: международный музыкальный конкурс «Интервидение» будет многолетним
«Интервидение» станет многолетним конкурсом
«Интервидение» станет многолетним конкурсом

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» станет многолетним проектом, а число стран-участниц будет расти. Об этом сообщил председатель оргкомитета конкурса Марат Алимов на втором международном симпозиуме «Создавая будущее». 

«Это будет многолетний процесс. Мы уверены, что количество участников будет расширяться», — подчеркнул Алимов. Его слова приводит РИА Новости. Алимов уточнил, что следующая церемония конкурса запланирована на 2026 год и пройдет в Саудовской Аравии.

В 2025 году конкурс «Интервидение» впервые состоялся в Москве. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. В составе жюри присутствовал и российский исполнитель SHAMAN, однако он обратился к судьям с просьбой не выставлять ему оценки, чтобы подчеркнуть принципы гостеприимства и дружбы между странами. Организаторы отмечают, что формат конкурса предполагает ежегодное расширение географии и вовлечение новых исполнителей из разных регионов мира.

