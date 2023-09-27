На Украине раскрыли статус Залужного

Советник офиса президента Украины Лещенко: уголовного дела против Залужного нет

27 сентября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Нет никакого уголовного дела на Валерия Залужного, заявил Сергей Лещенко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информация о том, что на главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного заведено уголовное дело, является «выдумкой от первой до последней буквы». Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко. «На Украине нет уголовного дела против Залужного», — передает слова Лещенко украинский телеканал «5.ua». Он добавил, что главнокомандующий не участвует ни в каком расследовании ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого. Он утверждает, что эта информация является полностью выдумкой. Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за провала украинской армии на юге страны в 2022 году, когда Херсонская область не была должным образом защищена. Пока главнокомандующий не имеет официального статуса в этом деле и не получил официальное приглашение на допрос, но в некоторых политических кругах ситуацию на Юге уже называют «делом Залужного».

Информация о том, что на главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного заведено уголовное дело, является «выдумкой от первой до последней буквы». Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко. «На Украине нет уголовного дела против Залужного», — передает слова Лещенко украинский телеканал «5.ua». Он добавил, что главнокомандующий не участвует ни в каком расследовании ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого. Он утверждает, что эта информация является полностью выдумкой. Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за провала украинской армии на юге страны в 2022 году, когда Херсонская область не была должным образом защищена. Пока главнокомандующий не имеет официального статуса в этом деле и не получил официальное приглашение на допрос, но в некоторых политических кругах ситуацию на Юге уже называют «делом Залужного».