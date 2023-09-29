МПК допустил российских паралимпийцев до Олимпиады —2024

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Российские паралимпийцы смогут участвовать в Олимпиаде 2024 года под нейтральным статусом Фото:

Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в играх 2024 года, которые пройдут в Париже. Однако паралимпийцы из РФ должны будут выступать под нейтральным статусом.

«Спортсмены [из России] имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве на Паралимпийских играх 2024 года в Париже», — заявили в Международном комитете. Сообщение опубликовано в соцсети X (ранее Twitter).

Также МПК сообщил о приостановке членства Национального паралимпийского комитета РФ в организации. Генассамблея Международного комитета проголосовала 90 голосами против 56.

Российским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях после начала спецоперации на Украине. В том числе к состязаниям не допускали и паралимпийцев из РФ. Недавно в Генассамблее МПК начали выступать за полное исключение российской стороны из организации, однако в результате голосования было принято решение о приостановке членства, пишет телеканал 360.

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Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в играх 2024 года, которые пройдут в Париже. Однако паралимпийцы из РФ должны будут выступать под нейтральным статусом. «Спортсмены [из России] имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве на Паралимпийских играх 2024 года в Париже», — заявили в Международном комитете. Сообщение опубликовано в соцсети X (ранее Twitter). Также МПК сообщил о приостановке членства Национального паралимпийского комитета РФ в организации. Генассамблея Международного комитета проголосовала 90 голосами против 56. Российским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях после начала спецоперации на Украине. В том числе к состязаниям не допускали и паралимпийцев из РФ. Недавно в Генассамблее МПК начали выступать за полное исключение российской стороны из организации, однако в результате голосования было принято решение о приостановке членства, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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