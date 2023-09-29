МПК допустил российских паралимпийцев до Олимпиады —2024

29 сентября 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Российские паралимпийцы смогут участвовать в Олимпиаде 2024 года под нейтральным статусом Фото: Анна Майорова © URA.RU Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в играх 2024 года, которые пройдут в Париже. Однако паралимпийцы из РФ должны будут выступать под нейтральным статусом. «Спортсмены [из России] имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве на Паралимпийских играх 2024 года в Париже», — заявили в Международном комитете. Сообщение опубликовано в соцсети X (ранее Twitter). Также МПК сообщил о приостановке членства Национального паралимпийского комитета РФ в организации. Генассамблея Международного комитета проголосовала 90 голосами против 56. Российским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях после начала спецоперации на Украине. В том числе к состязаниям не допускали и паралимпийцев из РФ. Недавно в Генассамблее МПК начали выступать за полное исключение российской стороны из организации, однако в результате голосования было принято решение о приостановке членства, пишет телеканал 360.

Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в играх 2024 года, которые пройдут в Париже. Однако паралимпийцы из РФ должны будут выступать под нейтральным статусом. «Спортсмены [из России] имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве на Паралимпийских играх 2024 года в Париже», — заявили в Международном комитете. Сообщение опубликовано в соцсети X (ранее Twitter). Также МПК сообщил о приостановке членства Национального паралимпийского комитета РФ в организации. Генассамблея Международного комитета проголосовала 90 голосами против 56. Российским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях после начала спецоперации на Украине. В том числе к состязаниям не допускали и паралимпийцев из РФ. Недавно в Генассамблее МПК начали выступать за полное исключение российской стороны из организации, однако в результате голосования было принято решение о приостановке членства, пишет телеканал 360.