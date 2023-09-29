Shot: в Брянской области погремели четыре взрыва

У результате взрывов нарушено электроснабжение
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Четыре взрыва прогремели в поселке Погар Брянской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что два из них произошли около административного здания, третий — в поле рядом с заправкой и четвертый произошел на электроподстанции.
«Два — около административного здания, третий — в поле рядом с заправкой и четвертый угодил в электроподстанцию, рассказали нам местные жители», — передает канал. В результате ЧП электричество не поступает в четыре населенных пункта.
Upd (02:57): губернатор Брянской области Богомаз заявил, что в энергоснабжение нарушено в результате атаки украинских террористов в поселке Погар.
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