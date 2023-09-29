29 сентября 2023

Shot: в Брянской области погремели четыре взрыва

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Вооруженные силы РФ. stock, поражение, взрыв, stock
У результате взрывов нарушено электроснабжение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Четыре взрыва прогремели в поселке Погар Брянской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что два из них произошли около административного здания, третий — в поле рядом с заправкой и четвертый произошел на электроподстанции.

«Два — около административного здания, третий — в поле рядом с заправкой и четвертый угодил в электроподстанцию, рассказали нам местные жители», — передает канал. В результате ЧП электричество не поступает в четыре населенных пункта.

Upd (02:57): губернатор Брянской области Богомаз заявил, что в энергоснабжение нарушено в результате атаки украинских террористов в поселке Погар.

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Четыре взрыва прогремели в поселке Погар Брянской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что два из них произошли около административного здания, третий — в поле рядом с заправкой и четвертый произошел на электроподстанции. «Два — около административного здания, третий — в поле рядом с заправкой и четвертый угодил в электроподстанцию, рассказали нам местные жители», — передает канал. В результате ЧП электричество не поступает в четыре населенных пункта. Upd (02:57): губернатор Брянской области Богомаз заявил, что в энергоснабжение нарушено в результате атаки украинских террористов в поселке Погар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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