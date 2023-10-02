Путин указал, что поможет росту экономики на Кавказе

Путин показал, что обеспечит рост экономики на Кавказе

02 октября 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин заслушал доклад по социально-экономическому развитию республики Северная Осетия — Алания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание развитию дошкольного образования в республике Северная Осетия — Алания, поскольку оно поможет экономическому и демографическому росту региона. Так генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко прокомментировал итоги встречи российского лидера с главой республики Сергеем Меняйло 2 октября. Владимир Путин 2 октября провел рабочую встречу с главой республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло. В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, касающихся социально-экономического развития региона, а также поддержки регионом участников специальной военной операции и их семей. Помимо прочего глава государства отдельно остановился на вопросе дошкольного образования и попросил уделить ему особое внимание. «Хочу вернуться к ситуации в республике и прошу обратить вас внимание на дошкольные детские учреждения. Всякие переуплотненности имеют место, к сожалению, пока», — отметил Путин. Президент уделяет особое внимание проблеме доступности дошкольного образования в Северной Осетии — Алании, так как данный фактор влияет на занятость женщин и, как следствие, на экономическое развитие региона, говорит гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. Также, по его словам, Северный Кавказ справляется с задачей доступности дошкольного образования труднее, чем другие субъекты федерации, что связано с более высоким уровнем рождаемости и отставанием инфраструктуры. «Доступность дошкольного образования и услуг по уходу и присмотру за детьми в возрасте до трех лет, является существенным фактором, сдерживающим занятость женщин и возможность повлиять на экономическое развитие региона», — пояснил эксперт. Кроме того, международная практика и пример Северной Осетии — Алании показывает, что доступность дошкольных учреждений ведет к росту рождаемости, добавил Рыбальченко. «Одним из барьеров, которые препятствует семье иметь желаемое количество детей, являются доходы, которые в свою очередь зависят от занятости обоих родителей и конечно же от уровня заработной платы», — подытожил аналитик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание развитию дошкольного образования в республике Северная Осетия — Алания, поскольку оно поможет экономическому и демографическому росту региона. Так генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко прокомментировал итоги встречи российского лидера с главой республики Сергеем Меняйло 2 октября. Владимир Путин 2 октября провел рабочую встречу с главой республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло. В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, касающихся социально-экономического развития региона, а также поддержки регионом участников специальной военной операции и их семей. Помимо прочего глава государства отдельно остановился на вопросе дошкольного образования и попросил уделить ему особое внимание. «Хочу вернуться к ситуации в республике и прошу обратить вас внимание на дошкольные детские учреждения. Всякие переуплотненности имеют место, к сожалению, пока», — отметил Путин. Президент уделяет особое внимание проблеме доступности дошкольного образования в Северной Осетии — Алании, так как данный фактор влияет на занятость женщин и, как следствие, на экономическое развитие региона, говорит гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. Также, по его словам, Северный Кавказ справляется с задачей доступности дошкольного образования труднее, чем другие субъекты федерации, что связано с более высоким уровнем рождаемости и отставанием инфраструктуры. «Доступность дошкольного образования и услуг по уходу и присмотру за детьми в возрасте до трех лет, является существенным фактором, сдерживающим занятость женщин и возможность повлиять на экономическое развитие региона», — пояснил эксперт. Кроме того, международная практика и пример Северной Осетии — Алании показывает, что доступность дошкольных учреждений ведет к росту рождаемости, добавил Рыбальченко. «Одним из барьеров, которые препятствует семье иметь желаемое количество детей, являются доходы, которые в свою очередь зависят от занятости обоих родителей и конечно же от уровня заработной платы», — подытожил аналитик.