Азербайджан дал гарантии жителям Карабаха 02 октября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 + Жителей Нагорного Карабаха начали интегрировать к жизни в Азербайджане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Новость по теме Нагорный Карабах прекратит существование как республика: история конфликта Азербайджан начал проводить мероприятия по интеграции жителей Нагорного Карабаха в свою страну. Горожанам гарантируется обеспечение прав на защиту культуры, свободу вероисповедания и не только. Соответствующие заявления приводит администрации президента Азербайджанской республики. «Равенство прав и свобод, включая безопасность каждого, гарантируется независимо от этнической, религиозной и языковой принадлежности. <…> Реинтеграция [жителей Карабаха] осуществляется на основе Конституции Азербайджана», — сообщается на сайте Государственного информационного агентства Азербайджана. Вопрос гражданства будет также учитываться с учетом Конституции. Новым горожанам будут предоставляться все положенные социальные льготы. Ранее Армения подала на Азербайджан в суд ООН из-за расовой дискриминации из-за ситуации в Карабахе. Баку начал там «антитеррористическую операцию» 19 сентября. Спустя сутки она завершилась, так как Карабах капитулировал. 28 сентября глава независимой республики Самвел Шахраманян объявил о прекращении Карабаха в качестве отдельной республики. В Армении сообщали о переезде жителей республики в их страну, передает «Национальная служба новостей». Азербайджан начал проводить мероприятия по интеграции жителей Нагорного Карабаха в свою страну. Горожанам гарантируется обеспечение прав на защиту культуры, свободу вероисповедания и не только. Соответствующие заявления приводит администрации президента Азербайджанской республики. «Равенство прав и свобод, включая безопасность каждого, гарантируется независимо от этнической, религиозной и языковой принадлежности. <…> Реинтеграция [жителей Карабаха] осуществляется на основе Конституции Азербайджана», — сообщается на сайте Государственного информационного агентства Азербайджана. Вопрос гражданства будет также учитываться с учетом Конституции. Новым горожанам будут предоставляться все положенные социальные льготы. Ранее Армения подала на Азербайджан в суд ООН из-за расовой дискриминации из-за ситуации в Карабахе. Баку начал там «антитеррористическую операцию» 19 сентября. Спустя сутки она завершилась, так как Карабах капитулировал. 28 сентября глава независимой республики Самвел Шахраманян объявил о прекращении Карабаха в качестве отдельной республики. В Армении сообщали о переезде жителей республики в их страну, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям