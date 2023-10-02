Азербайджан дал гарантии жителям Карабаха

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Жителей Нагорного Карабаха начали интегрировать к жизни в Азербайджане Фото:
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Азербайджан начал проводить мероприятия по интеграции жителей Нагорного Карабаха в свою страну. Горожанам гарантируется обеспечение прав на защиту культуры, свободу вероисповедания и не только. Соответствующие заявления приводит администрации президента Азербайджанской республики.

«Равенство прав и свобод, включая безопасность каждого, гарантируется независимо от этнической, религиозной и языковой принадлежности. <…> Реинтеграция [жителей Карабаха] осуществляется на основе Конституции Азербайджана», — сообщается на сайте Государственного информационного агентства Азербайджана. Вопрос гражданства будет также учитываться с учетом Конституции. Новым горожанам будут предоставляться все положенные социальные льготы.

Ранее Армения подала на Азербайджан в суд ООН из-за расовой дискриминации из-за ситуации в Карабахе. Баку начал там «антитеррористическую операцию» 19 сентября. Спустя сутки она завершилась, так как Карабах капитулировал. 28 сентября глава независимой республики Самвел Шахраманян объявил о прекращении Карабаха в качестве отдельной республики. В Армении сообщали о переезде жителей республики в их страну, передает «Национальная служба новостей».

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Азербайджан начал проводить мероприятия по интеграции жителей Нагорного Карабаха в свою страну. Горожанам гарантируется обеспечение прав на защиту культуры, свободу вероисповедания и не только. Соответствующие заявления приводит администрации президента Азербайджанской республики. «Равенство прав и свобод, включая безопасность каждого, гарантируется независимо от этнической, религиозной и языковой принадлежности. <…> Реинтеграция [жителей Карабаха] осуществляется на основе Конституции Азербайджана», — сообщается на сайте Государственного информационного агентства Азербайджана. Вопрос гражданства будет также учитываться с учетом Конституции. Новым горожанам будут предоставляться все положенные социальные льготы. Ранее Армения подала на Азербайджан в суд ООН из-за расовой дискриминации из-за ситуации в Карабахе. Баку начал там «антитеррористическую операцию» 19 сентября. Спустя сутки она завершилась, так как Карабах капитулировал. 28 сентября глава независимой республики Самвел Шахраманян объявил о прекращении Карабаха в качестве отдельной республики. В Армении сообщали о переезде жителей республики в их страну, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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