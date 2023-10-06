Названо условие возвращение Месси в европейские клубы

Inter Miami FC Hub: Месси может вернуться в европейские клубы
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Открытая лицензия от 27.07.2016 Футбольный мяч, мяч, футбол, бутсы, нога, футбольный мяч
Лионель Месси может уйти на краткосрочную аренду в европейский клуб Фото:

Аргентинский нападающий футбольного клуба «Inter Miami» Лионель Месси может вернуться в Европу. Об этом сообщил сам клуб. По их информации, игроки команды могут уйти в краткосрочную аренду в европейские клубы, если «Inter Miami» не выйдет в плей-офф Главной футбольной лиги (MLS).

«Важно в MLS. Если команда не выходит в плей-офф, то они могут отдать игрока в краткосрочную аренду европейскому клубу», — говорится в сообщении. Заявление футбольного клуба опубликовано в соцсети X.

Ранее Месси вывел в финал кубка США клуб «Inter Miami», отметившись двумя результативными передачами и одержав победу в серии пенальти. Он стал кандидатом на звание лучшего футболиста 2023 года, передает телеканал 360. Ранее Месси получал звание лучшего футболиста уже шесть раз, четыре из которых — подряд (с 2009 по 2012 год).

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Аргентинский нападающий футбольного клуба «Inter Miami» Лионель Месси может вернуться в Европу. Об этом сообщил сам клуб. По их информации, игроки команды могут уйти в краткосрочную аренду в европейские клубы, если «Inter Miami» не выйдет в плей-офф Главной футбольной лиги (MLS). «Важно в MLS. Если команда не выходит в плей-офф, то они могут отдать игрока в краткосрочную аренду европейскому клубу», — говорится в сообщении. Заявление футбольного клуба опубликовано в соцсети X. Ранее Месси вывел в финал кубка США клуб «Inter Miami», отметившись двумя результативными передачами и одержав победу в серии пенальти. Он стал кандидатом на звание лучшего футболиста 2023 года, передает телеканал 360. Ранее Месси получал звание лучшего футболиста уже шесть раз, четыре из которых — подряд (с 2009 по 2012 год).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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