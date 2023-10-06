Названо условие возвращение Месси в европейские клубы

Inter Miami FC Hub: Месси может вернуться в европейские клубы

06 октября 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Лионель Месси может уйти на краткосрочную аренду в европейский клуб Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com Аргентинский нападающий футбольного клуба «Inter Miami» Лионель Месси может вернуться в Европу. Об этом сообщил сам клуб. По их информации, игроки команды могут уйти в краткосрочную аренду в европейские клубы, если «Inter Miami» не выйдет в плей-офф Главной футбольной лиги (MLS). «Важно в MLS. Если команда не выходит в плей-офф, то они могут отдать игрока в краткосрочную аренду европейскому клубу», — говорится в сообщении. Заявление футбольного клуба опубликовано в соцсети X. Ранее Месси вывел в финал кубка США клуб «Inter Miami», отметившись двумя результативными передачами и одержав победу в серии пенальти. Он стал кандидатом на звание лучшего футболиста 2023 года, передает телеканал 360. Ранее Месси получал звание лучшего футболиста уже шесть раз, четыре из которых — подряд (с 2009 по 2012 год).

Аргентинский нападающий футбольного клуба «Inter Miami» Лионель Месси может вернуться в Европу. Об этом сообщил сам клуб. По их информации, игроки команды могут уйти в краткосрочную аренду в европейские клубы, если «Inter Miami» не выйдет в плей-офф Главной футбольной лиги (MLS). «Важно в MLS. Если команда не выходит в плей-офф, то они могут отдать игрока в краткосрочную аренду европейскому клубу», — говорится в сообщении. Заявление футбольного клуба опубликовано в соцсети X. Ранее Месси вывел в финал кубка США клуб «Inter Miami», отметившись двумя результативными передачами и одержав победу в серии пенальти. Он стал кандидатом на звание лучшего футболиста 2023 года, передает телеканал 360. Ранее Месси получал звание лучшего футболиста уже шесть раз, четыре из которых — подряд (с 2009 по 2012 год).