07 октября 2023

Путин в свой день рождения исполнил мечту школьницы из Пскова

Путин подарил школьнице из Пскова щенка, о котором она мечтала
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир
Путин осуществил мечту школьницы Фото:

Президент РФ Владимир Путин в день своего дня рождения осуществил мечту школьницы из Пскова Виктории Афанасьевой, подарив ей щенка породы акита-ину. Об этом сообщили в правительстве Псковской области.

«Школьница из Пскова Виктория Афанасьева получила подарок от президента России Владимира Путина — щенка породы акита-ину, о котором девочка мечтала длительное время», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства, опубликованного на официальном сайте правительства Псковской области. Уточняется, что девочка обратилась с просьбой к президенту втайне от своих родственников. Об этом ее родители узнали после того, как письмо уже было отправлено. По словам Виктории, она мечтала о собаке такой породы после просмотра фильма о Хатико.

Владимир Путин отмечает свой день рождения 7 октября. С праздником его поздравили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также глава Казахстанской Республики Касым Жомарт Токаев. В Москве в честь дня рождения российского лидера активисты Молодой гвардии построили надпись «Горжусь Россией, горжусь президентом».

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Президент РФ Владимир Путин в день своего дня рождения осуществил мечту школьницы из Пскова Виктории Афанасьевой, подарив ей щенка породы акита-ину. Об этом сообщили в правительстве Псковской области. «Школьница из Пскова Виктория Афанасьева получила подарок от президента России Владимира Путина — щенка породы акита-ину, о котором девочка мечтала длительное время», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства, опубликованного на официальном сайте правительства Псковской области. Уточняется, что девочка обратилась с просьбой к президенту втайне от своих родственников. Об этом ее родители узнали после того, как письмо уже было отправлено. По словам Виктории, она мечтала о собаке такой породы после просмотра фильма о Хатико. Владимир Путин отмечает свой день рождения 7 октября. С праздником его поздравили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также глава Казахстанской Республики Касым Жомарт Токаев. В Москве в честь дня рождения российского лидера активисты Молодой гвардии построили надпись «Горжусь Россией, горжусь президентом».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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