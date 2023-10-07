Путин в свой день рождения исполнил мечту школьницы из Пскова

Путин подарил школьнице из Пскова щенка, о котором она мечтала

07 октября 2023 в 23:13 Размер текста - 17 +

Путин осуществил мечту школьницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в день своего дня рождения осуществил мечту школьницы из Пскова Виктории Афанасьевой, подарив ей щенка породы акита-ину. Об этом сообщили в правительстве Псковской области. «Школьница из Пскова Виктория Афанасьева получила подарок от президента России Владимира Путина — щенка породы акита-ину, о котором девочка мечтала длительное время», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства, опубликованного на официальном сайте правительства Псковской области. Уточняется, что девочка обратилась с просьбой к президенту втайне от своих родственников. Об этом ее родители узнали после того, как письмо уже было отправлено. По словам Виктории, она мечтала о собаке такой породы после просмотра фильма о Хатико. Владимир Путин отмечает свой день рождения 7 октября. С праздником его поздравили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также глава Казахстанской Республики Касым Жомарт Токаев. В Москве в честь дня рождения российского лидера активисты Молодой гвардии построили надпись «Горжусь Россией, горжусь президентом».

Президент РФ Владимир Путин в день своего дня рождения осуществил мечту школьницы из Пскова Виктории Афанасьевой, подарив ей щенка породы акита-ину. Об этом сообщили в правительстве Псковской области. «Школьница из Пскова Виктория Афанасьева получила подарок от президента России Владимира Путина — щенка породы акита-ину, о котором девочка мечтала длительное время», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства, опубликованного на официальном сайте правительства Псковской области. Уточняется, что девочка обратилась с просьбой к президенту втайне от своих родственников. Об этом ее родители узнали после того, как письмо уже было отправлено. По словам Виктории, она мечтала о собаке такой породы после просмотра фильма о Хатико. Владимир Путин отмечает свой день рождения 7 октября. С праздником его поздравили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также глава Казахстанской Республики Касым Жомарт Токаев. В Москве в честь дня рождения российского лидера активисты Молодой гвардии построили надпись «Горжусь Россией, горжусь президентом».