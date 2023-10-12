12 октября 2023

Запад забил тревогу из-за испытания РФ крылатой ракеты «Буревестник»

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Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер, stock
На Западе испугались успешных испытаний ракеты «Буревестник» Фото:

Запад встревожился из-за испытаний российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», в которую встроена ядерная установка. Об этом рассказал журналист китайской газеты Paper Тан Цзюнь.

«Поскольку „Буревестник“ обладает мощной способностью по стратегическому сдерживанию, его появление вызвало большое беспокойство в США. Аналогичная реакция была и на других западных территориях», — сказал журналист.

По его мнению, на Западе не ожидали успешного испытания ракеты. «Это деморализует противников России», — подытожил Тан Цзюнь.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал межконтинентальную ракету «Буревестник» «оружием Судного дня», которое не получится остановить. Он уверен, что при установке определенных программ, боеприпас успешно обойдет ПВО.

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Запад встревожился из-за испытаний российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», в которую встроена ядерная установка. Об этом рассказал журналист китайской газеты Paper Тан Цзюнь. «Поскольку „Буревестник“ обладает мощной способностью по стратегическому сдерживанию, его появление вызвало большое беспокойство в США. Аналогичная реакция была и на других западных территориях», — сказал журналист. По его мнению, на Западе не ожидали успешного испытания ракеты. «Это деморализует противников России», — подытожил Тан Цзюнь. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал межконтинентальную ракету «Буревестник» «оружием Судного дня», которое не получится остановить. Он уверен, что при установке определенных программ, боеприпас успешно обойдет ПВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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