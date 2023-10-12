Запад забил тревогу из-за испытания РФ крылатой ракеты «Буревестник»

13 октября 2023 в 04:50 Размер текста - 17 +

На Западе испугались успешных испытаний ракеты «Буревестник» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Запад встревожился из-за испытаний российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», в которую встроена ядерная установка. Об этом рассказал журналист китайской газеты Paper Тан Цзюнь. «Поскольку „Буревестник“ обладает мощной способностью по стратегическому сдерживанию, его появление вызвало большое беспокойство в США. Аналогичная реакция была и на других западных территориях», — сказал журналист. По его мнению, на Западе не ожидали успешного испытания ракеты. «Это деморализует противников России», — подытожил Тан Цзюнь. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал межконтинентальную ракету «Буревестник» «оружием Судного дня», которое не получится остановить. Он уверен, что при установке определенных программ, боеприпас успешно обойдет ПВО.

Запад встревожился из-за испытаний российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», в которую встроена ядерная установка. Об этом рассказал журналист китайской газеты Paper Тан Цзюнь. «Поскольку „Буревестник“ обладает мощной способностью по стратегическому сдерживанию, его появление вызвало большое беспокойство в США. Аналогичная реакция была и на других западных территориях», — сказал журналист. По его мнению, на Западе не ожидали успешного испытания ракеты. «Это деморализует противников России», — подытожил Тан Цзюнь. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал межконтинентальную ракету «Буревестник» «оружием Судного дня», которое не получится остановить. Он уверен, что при установке определенных программ, боеприпас успешно обойдет ПВО.