17 октября 2023

Дмитрий Медведев нашел виновного в ударе по больнице в Газе

Дмитрий Медведев возложил ответственность за удар по больнице в Газе на США
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев увидел след США в ударе по больнице в секторе Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Удар по больнице в секторе Газа является военным преступлением, в котором виноваты США, раздающие деньги на оружие. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Чудовищный удар по больнице в секторе Газа безусловно является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», — заявил в своем telegram-канале Медведев.

Удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. По последним данным там погибло более 500 человек. Международное сообщество раскритиковало Израиль, обвинив его в нарушении норм международного права.

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Удар по больнице в секторе Газа является военным преступлением, в котором виноваты США, раздающие деньги на оружие. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. «Чудовищный удар по больнице в секторе Газа безусловно является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», — заявил в своем telegram-канале Медведев. Удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. По последним данным там погибло более 500 человек. Международное сообщество раскритиковало Израиль, обвинив его в нарушении норм международного права.
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