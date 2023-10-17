Дмитрий Медведев нашел виновного в ударе по больнице в Газе

Дмитрий Медведев возложил ответственность за удар по больнице в Газе на США

18 октября 2023 в 02:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев увидел след США в ударе по больнице в секторе Газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Удар по больнице в секторе Газа является военным преступлением, в котором виноваты США, раздающие деньги на оружие. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. «Чудовищный удар по больнице в секторе Газа безусловно является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», — заявил в своем telegram-канале Медведев. Удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. По последним данным там погибло более 500 человек. Международное сообщество раскритиковало Израиль, обвинив его в нарушении норм международного права.

Удар по больнице в секторе Газа является военным преступлением, в котором виноваты США, раздающие деньги на оружие. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. «Чудовищный удар по больнице в секторе Газа безусловно является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», — заявил в своем telegram-канале Медведев. Удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. По последним данным там погибло более 500 человек. Международное сообщество раскритиковало Израиль, обвинив его в нарушении норм международного права.