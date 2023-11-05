Цыгановы назвали обыск в их доме розыгрышем пранкера Лексуса. Видео

05 ноября 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Семью певицы разыграл Лексус, который устроил фальшивый обыск в их доме Фото: Анна Майорова © URA.RU Обыск, который прошел в доме певицы Виктории Цыгановой и ее мужа Вадима, оказался розыгрышем. Его организовал пранкер Лексус (Алексей Столяров). Об этом рассказал сам Вадим Цыганов. «Леш, спасибо тебе за работу. Ты гениальный человек… Спасибо, что вы это сделали. Это угар. Мы сыграли хорошо. Ваша команда работает на пять с плюсом. Мне нравился заход с сетью. <… > Мы еще поработаем вместе», — сказал Вадим Цыганов в телефонном разговоре с Лексусом. Видео опубликовано в telegram-канале певицы. В ответ Лексус сказал: «Я читаю вас. Вы там, конечно, серьезно отжигаете, троллите. Это чувствуется, как остальных корежит». На видео Вадим Цыганов также общается с писателем Захаром Прилепиным. Ранее СМИ сообщили, что в доме Цыгановых прошел обыск. Это случилось после того, как семья дала интервью Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ). Вадим Цыганов обвинял журналистку Ксению Собчак в том, что она причастна к обыску. Собчак сказала, что это ложь, передает «Царьград». Обновлено в 18:43 по уральскому времени: Вован и Лексус опровергли причастность к «фейковому обыску» в доме Цыгановых. Пранкеры в своем telegram-канале предложили вызвать неотложную психиатрическую помощь семье певицы.

Обыск, который прошел в доме певицы Виктории Цыгановой и ее мужа Вадима, оказался розыгрышем. Его организовал пранкер Лексус (Алексей Столяров). Об этом рассказал сам Вадим Цыганов. «Леш, спасибо тебе за работу. Ты гениальный человек… Спасибо, что вы это сделали. Это угар. Мы сыграли хорошо. Ваша команда работает на пять с плюсом. Мне нравился заход с сетью. <… > Мы еще поработаем вместе», — сказал Вадим Цыганов в телефонном разговоре с Лексусом. Видео опубликовано в telegram-канале певицы. В ответ Лексус сказал: «Я читаю вас. Вы там, конечно, серьезно отжигаете, троллите. Это чувствуется, как остальных корежит». На видео Вадим Цыганов также общается с писателем Захаром Прилепиным. Ранее СМИ сообщили, что в доме Цыгановых прошел обыск. Это случилось после того, как семья дала интервью Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ). Вадим Цыганов обвинял журналистку Ксению Собчак в том, что она причастна к обыску. Собчак сказала, что это ложь, передает «Царьград». Обновлено в 18:43 по уральскому времени: Вован и Лексус опровергли причастность к «фейковому обыску» в доме Цыгановых. Пранкеры в своем telegram-канале предложили вызвать неотложную психиатрическую помощь семье певицы.