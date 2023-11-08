В РФ предлагают ужесточить правила ношения ножей

09 ноября 2023 в 06:08 Размер текста - 17 +

Госдума может приравнять бытовые и сувенирные ножи к холодному оружию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума планируют пересмотреть законы, касающиеся оборота холодного оружия в пользу ужесточения правил владения им. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда думской фракции ЛДПР Сергея Леонова, уточняя что речь идет об отдельных видах бытовых и сувенирных ножей, которые по своим свойствам не уступают боевым клинкам. «Режут такими „сувенирами“ дерево, гвозди, железные банки и так далее. Очевидно, что это не „сувенирные“ качества и покупают такой резак не для того, чтобы повесить на стену. На эту ситуацию нам регулярно жалуются граждане. Поэтому мы запросили в МВД статистику по числу преступлений с применением ножей и намерены разработать законопроект на эту тему, предложить серьезные изменения в нормативно правовую базу и ужесточить уголовную статью о ношении холодного оружия», — цитирует депутата издание. Ранее сообщалось, что у пассажира рейса «Наманган — Екатеринбург» в аэропорту Кольцово изъяли 10 клинков в ножнах длиной от 14 до 25 сантиметров. При этом экспертиза показала, что семь из 10 представленных на исследование клинков относятся к холодному оружию колюще-режущего действия, и документов на ввоз их в Россию у владельца не было.

Госдума планируют пересмотреть законы, касающиеся оборота холодного оружия в пользу ужесточения правил владения им. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда думской фракции ЛДПР Сергея Леонова, уточняя что речь идет об отдельных видах бытовых и сувенирных ножей, которые по своим свойствам не уступают боевым клинкам. «Режут такими „сувенирами“ дерево, гвозди, железные банки и так далее. Очевидно, что это не „сувенирные“ качества и покупают такой резак не для того, чтобы повесить на стену. На эту ситуацию нам регулярно жалуются граждане. Поэтому мы запросили в МВД статистику по числу преступлений с применением ножей и намерены разработать законопроект на эту тему, предложить серьезные изменения в нормативно правовую базу и ужесточить уголовную статью о ношении холодного оружия», — цитирует депутата издание. Ранее сообщалось, что у пассажира рейса «Наманган — Екатеринбург» в аэропорту Кольцово изъяли 10 клинков в ножнах длиной от 14 до 25 сантиметров. При этом экспертиза показала, что семь из 10 представленных на исследование клинков относятся к холодному оружию колюще-режущего действия, и документов на ввоз их в Россию у владельца не было.