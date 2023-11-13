В ЦАХАЛ назвали законными целями для ударов машины скорой помощи

13 ноября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ назвал машины скорой помощи законными целями для нанесения ударов Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Машины скорой помощи могут быть целью ударов, так как палестинское движение ХАМАС часто использует их для перевозки боевиков и оружия. Об этом рассказали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки оружия и боевиков. Это противоречит международному праву и превращает эти объекты в законные военные цели», — сообщает в аккаунте ЦАХАЛа в в социальной сети X. Там добавили, что во время перевозки бойцы ХАМАСа маскируются под гражданских лиц. Среди прочего, больницы в секторе Газа фактически служат объектами террористической инфраструктуры, заключили в израильской армии. Известно, что Израиль нанес удар по больнице «Аль-Шифа» в Газе, что привело к гибели по меньшей мере 15 человек. Удар был нанесен рядом с входом в больницу, где ждали машины скорой помощи, чтобы доставить раненых палестинцев к КПП «Рафах» на границе с Египтом.

Машины скорой помощи могут быть целью ударов, так как палестинское движение ХАМАС часто использует их для перевозки боевиков и оружия. Об этом рассказали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки оружия и боевиков. Это противоречит международному праву и превращает эти объекты в законные военные цели», — сообщает в аккаунте ЦАХАЛа в в социальной сети X. Там добавили, что во время перевозки бойцы ХАМАСа маскируются под гражданских лиц. Среди прочего, больницы в секторе Газа фактически служат объектами террористической инфраструктуры, заключили в израильской армии. Известно, что Израиль нанес удар по больнице «Аль-Шифа» в Газе, что привело к гибели по меньшей мере 15 человек. Удар был нанесен рядом с входом в больницу, где ждали машины скорой помощи, чтобы доставить раненых палестинцев к КПП «Рафах» на границе с Египтом.