В ЦАХАЛ назвали законными целями для ударов машины скорой помощи

Машины скорой помощи могут быть целью ударов, так как палестинское движение ХАМАС часто использует их для перевозки боевиков и оружия. Об этом рассказали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки оружия и боевиков. Это противоречит международному праву и превращает эти объекты в законные военные цели», — сообщает в аккаунте ЦАХАЛа в в социальной сети X. Там добавили, что во время перевозки бойцы ХАМАСа маскируются под гражданских лиц. Среди прочего, больницы в секторе Газа фактически служат объектами террористической инфраструктуры, заключили в израильской армии.
Известно, что Израиль нанес удар по больнице «Аль-Шифа» в Газе, что привело к гибели по меньшей мере 15 человек. Удар был нанесен рядом с входом в больницу, где ждали машины скорой помощи, чтобы доставить раненых палестинцев к КПП «Рафах» на границе с Египтом.
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