В ЦАХАЛ назвали законными целями для ударов машины скорой помощи

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
ЦАХАЛ назвал машины скорой помощи законными целями для нанесения ударов Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Машины скорой помощи могут быть целью ударов, так как палестинское движение ХАМАС часто использует их для перевозки боевиков и оружия. Об этом рассказали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки оружия и боевиков. Это противоречит международному праву и превращает эти объекты в законные военные цели», — сообщает в аккаунте ЦАХАЛа в в социальной сети X. Там добавили, что во время перевозки бойцы ХАМАСа маскируются под гражданских лиц. Среди прочего, больницы в секторе Газа фактически служат объектами террористической инфраструктуры, заключили в израильской армии.

Известно, что Израиль нанес удар по больнице «Аль-Шифа» в Газе, что привело к гибели по меньшей мере 15 человек. Удар был нанесен рядом с входом в больницу, где ждали машины скорой помощи, чтобы доставить раненых палестинцев к КПП «Рафах» на границе с Египтом.

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Машины скорой помощи могут быть целью ударов, так как палестинское движение ХАМАС часто использует их для перевозки боевиков и оружия. Об этом рассказали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки оружия и боевиков. Это противоречит международному праву и превращает эти объекты в законные военные цели», — сообщает в аккаунте ЦАХАЛа в в социальной сети X. Там добавили, что во время перевозки бойцы ХАМАСа маскируются под гражданских лиц. Среди прочего, больницы в секторе Газа фактически служат объектами террористической инфраструктуры, заключили в израильской армии. Известно, что Израиль нанес удар по больнице «Аль-Шифа» в Газе, что привело к гибели по меньшей мере 15 человек. Удар был нанесен рядом с входом в больницу, где ждали машины скорой помощи, чтобы доставить раненых палестинцев к КПП «Рафах» на границе с Египтом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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