Курганская экс-чиновница Важенина впервые появилась на публике после переезда на Ямал. Фото

Экс-чиновница из Шадринска Важенина приступила к работе в спортуправлении ЯНАО
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Прием Губернатором Курганской обл. ведущих спортсменов и тренеров региона. Курган., важенина алла
Экс-чиновница Важенина впервые заметили на публике в новой должности на Ямале Фото:

Олимпийская чемпионка Алла Важенина из Курганской области впервые появилась на публике после переезда на Ямал. Экс-чиновница мэрии Шадринска приняла участие в открытии межмуниципальных соревнований по самбо «Ямал — Волноваха», на которых съехались спортсмены из ДНР. Об этом сообщается на сайте Управления по физической культуре и спорту администрации города Губкинский. Начальником спортуправления Важенина была назначена неделю назад.

«На торжественном открытии соревнований присутствовали почетные гости: первый заместитель главы города Губкинского Михаил Гурин, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации города Алла Важенина и участник СВО Сергей Горинов», — указано на сайте городского спортуправления. Это первое официальное появление Важениной в новой должности.

Олимпийская чемпионка Алла Важенина получила должность начальника спортуправления мэрии Губкинского на Ямале 15 ноября. Чиновница сменила ушедшего с поста руководителя Александра Кусенко. До переезда на север Важенина в течение полугода занимала должность начальника спорткомитета в мэрии Шадринска. По данным источников, она ушла из администрации из-за низкой зарплатой, которая не индексировалась с 2009 года. Инсайдеры агентства сообщали, что на новом месте работы Важениной предложили зарплату в 150 тысяч рублей, что в пять раз больше ее заработка в шадринской администрации.

Курганская экс-чиновница Алла Важенина (на фото первая справа в третьем ряду) после переезда на Ямал
Курганская экс-чиновница Алла Важенина (на фото первая справа в третьем ряду) после переезда на Ямал
Фото:
Важенина приняла участие в открытии межмуниципальных соревнованиях по самбо с участием спортсменов из ДНР
Важенина приняла участие в открытии межмуниципальных соревнованиях по самбо с участием спортсменов из ДНР
Фото:
На пост начальника спортуправления администрация Губкинского в ЯНАО Важенина была назначена 15 ноября
На пост начальника спортуправления администрация Губкинского в ЯНАО Важенина была назначена 15 ноября
Фото:

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Олимпийская чемпионка Алла Важенина из Курганской области впервые появилась на публике после переезда на Ямал. Экс-чиновница мэрии Шадринска приняла участие в открытии межмуниципальных соревнований по самбо «Ямал — Волноваха», на которых съехались спортсмены из ДНР. Об этом сообщается на сайте Управления по физической культуре и спорту администрации города Губкинский. Начальником спортуправления Важенина была назначена неделю назад. «На торжественном открытии соревнований присутствовали почетные гости: первый заместитель главы города Губкинского Михаил Гурин, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации города Алла Важенина и участник СВО Сергей Горинов», — указано на сайте городского спортуправления. Это первое официальное появление Важениной в новой должности. Олимпийская чемпионка Алла Важенина получила должность начальника спортуправления мэрии Губкинского на Ямале 15 ноября. Чиновница сменила ушедшего с поста руководителя Александра Кусенко. До переезда на север Важенина в течение полугода занимала должность начальника спорткомитета в мэрии Шадринска. По данным источников, она ушла из администрации из-за низкой зарплатой, которая не индексировалась с 2009 года. Инсайдеры агентства сообщали, что на новом месте работы Важениной предложили зарплату в 150 тысяч рублей, что в пять раз больше ее заработка в шадринской администрации.
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