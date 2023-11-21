Курганская экс-чиновница Важенина впервые появилась на публике после переезда на Ямал. Фото

Экс-чиновница из Шадринска Важенина приступила к работе в спортуправлении ЯНАО

21 ноября 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Экс-чиновница Важенина впервые заметили на публике в новой должности на Ямале Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Олимпийская чемпионка Алла Важенина из Курганской области впервые появилась на публике после переезда на Ямал. Экс-чиновница мэрии Шадринска приняла участие в открытии межмуниципальных соревнований по самбо «Ямал — Волноваха», на которых съехались спортсмены из ДНР. Об этом сообщается на сайте Управления по физической культуре и спорту администрации города Губкинский. Начальником спортуправления Важенина была назначена неделю назад. «На торжественном открытии соревнований присутствовали почетные гости: первый заместитель главы города Губкинского Михаил Гурин, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации города Алла Важенина и участник СВО Сергей Горинов», — указано на сайте городского спортуправления. Это первое официальное появление Важениной в новой должности. Олимпийская чемпионка Алла Важенина получила должность начальника спортуправления мэрии Губкинского на Ямале 15 ноября. Чиновница сменила ушедшего с поста руководителя Александра Кусенко. До переезда на север Важенина в течение полугода занимала должность начальника спорткомитета в мэрии Шадринска. По данным источников, она ушла из администрации из-за низкой зарплатой, которая не индексировалась с 2009 года. Инсайдеры агентства сообщали, что на новом месте работы Важениной предложили зарплату в 150 тысяч рублей, что в пять раз больше ее заработка в шадринской администрации. Курганская экс-чиновница Алла Важенина (на фото первая справа в третьем ряду) после переезда на Ямал Фото: группа «Губкинский СПОРТ» в соцсети «ВКонтакте» Важенина приняла участие в открытии межмуниципальных соревнованиях по самбо с участием спортсменов из ДНР Фото: группа «Губкинский СПОРТ» в соцсети «ВКонтакте» На пост начальника спортуправления администрация Губкинского в ЯНАО Важенина была назначена 15 ноября Фото: группа «Губкинский СПОРТ» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Олимпийская чемпионка Алла Важенина из Курганской области впервые появилась на публике после переезда на Ямал. Экс-чиновница мэрии Шадринска приняла участие в открытии межмуниципальных соревнований по самбо «Ямал — Волноваха», на которых съехались спортсмены из ДНР. Об этом сообщается на сайте Управления по физической культуре и спорту администрации города Губкинский. Начальником спортуправления Важенина была назначена неделю назад. «На торжественном открытии соревнований присутствовали почетные гости: первый заместитель главы города Губкинского Михаил Гурин, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации города Алла Важенина и участник СВО Сергей Горинов», — указано на сайте городского спортуправления. Это первое официальное появление Важениной в новой должности. Олимпийская чемпионка Алла Важенина получила должность начальника спортуправления мэрии Губкинского на Ямале 15 ноября. Чиновница сменила ушедшего с поста руководителя Александра Кусенко. До переезда на север Важенина в течение полугода занимала должность начальника спорткомитета в мэрии Шадринска. По данным источников, она ушла из администрации из-за низкой зарплатой, которая не индексировалась с 2009 года. Инсайдеры агентства сообщали, что на новом месте работы Важениной предложили зарплату в 150 тысяч рублей, что в пять раз больше ее заработка в шадринской администрации.