В БРИКС может разразиться конфликт из-за Пакистана

Востоковед Балмасов: Индия помешает вступить в БРИКС новому члену

22 ноября 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Индия не даст Пакистану вступить в БРИКС, считает Сергей Балмасов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Индия может не дать Пакистану вступить в БРИКС из-за внутренних разногласий. Хотя для России это членство было бы выгодно, отметил в беседе с URA.RU специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Ранее посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали заявил, что исламская республика подала заявку на вступление в БРИКС в 2024 году. Страна рассчитывает на содействие России. «Пакистан — противник Индии, которого следует гасить так, чтобы он никогда не поднялся. Зачем Индии усиление через БРИКС ее заклятого врага? Они даже Алжир не приняли, что уж говорить про Пакистан. БРИКС — это клуб больших держав. Индийская позиция: зачем вы превращаете это все в какой-то балаган [вступление менее крупных стран]. Пока даю 98% из 100%, что индийцы блокируют заявку. России же выгодно вступление в БРИКС Пакистана. В том плане, что Запад нас давит санкциями, пытается изоляцию какую-то дипломатическую выстроить, а мы тут собственную тусовку собираем из не последних стран. С политической точки зрения, чем больше с нами дружат, тем нам лучше. Пакистан ядерная держава и к тому же китайский союзник в регионе», — объяснил Сергей Балмасов. Востоковед отметил, что Индия может блокировать вступление Пакистана в момент приема. «Индийцы могут поступить так, как с Алжиром, — сделать вид, что все нормально, а потом в момент приема сказать: „Нет, ребята, ваш уровень развития не подходит нашей богоизбранной конторе, так что, извините, но мы не согласны“. То есть дипломатическим языком опустить Пакистан на весь земной шар. Конечно, возможно, что там все резко изменится и Индии будет выгодно толкнуть Пакистан в БРИКС. Но я пока не вижу ситуации, зачем это делать», — подчеркнул Балмасов. БРИКС — это международная организация крупнейших государств с развивающимися рынками и экономикой (ЮАР, Индия, Бразилия, Россия, Китай) была создана в 2009 году. В июне 2024 года в ее состав должны войти: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Однако новый президент Аргентины Хавьер Милей высказывался против присоединения страны к БРИКС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Индия может не дать Пакистану вступить в БРИКС из-за внутренних разногласий. Хотя для России это членство было бы выгодно, отметил в беседе с URA.RU специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Ранее посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали заявил, что исламская республика подала заявку на вступление в БРИКС в 2024 году. Страна рассчитывает на содействие России. «Пакистан — противник Индии, которого следует гасить так, чтобы он никогда не поднялся. Зачем Индии усиление через БРИКС ее заклятого врага? Они даже Алжир не приняли, что уж говорить про Пакистан. БРИКС — это клуб больших держав. Индийская позиция: зачем вы превращаете это все в какой-то балаган [вступление менее крупных стран]. Пока даю 98% из 100%, что индийцы блокируют заявку. России же выгодно вступление в БРИКС Пакистана. В том плане, что Запад нас давит санкциями, пытается изоляцию какую-то дипломатическую выстроить, а мы тут собственную тусовку собираем из не последних стран. С политической точки зрения, чем больше с нами дружат, тем нам лучше. Пакистан ядерная держава и к тому же китайский союзник в регионе», — объяснил Сергей Балмасов. Востоковед отметил, что Индия может блокировать вступление Пакистана в момент приема. «Индийцы могут поступить так, как с Алжиром, — сделать вид, что все нормально, а потом в момент приема сказать: „Нет, ребята, ваш уровень развития не подходит нашей богоизбранной конторе, так что, извините, но мы не согласны“. То есть дипломатическим языком опустить Пакистан на весь земной шар. Конечно, возможно, что там все резко изменится и Индии будет выгодно толкнуть Пакистан в БРИКС. Но я пока не вижу ситуации, зачем это делать», — подчеркнул Балмасов. БРИКС — это международная организация крупнейших государств с развивающимися рынками и экономикой (ЮАР, Индия, Бразилия, Россия, Китай) была создана в 2009 году. В июне 2024 года в ее состав должны войти: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Однако новый президент Аргентины Хавьер Милей высказывался против присоединения страны к БРИКС.