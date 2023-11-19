19 ноября 2023

Аргентина отказалась от вступления в БРИКС

© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки, депутат, руки женщины
Аргентина не намерена вступать в БРИКС Фото:

Аргентина не собирается вступать в БРИКС (международная организация крупнейших государств с развивающимися рынками и экономикой: ЮАР, Индии, Бразилии, России, Китая). Об этом заявила кандидат на пост главы МИД страны Диана Мондино после президентских выборов.

«Нет», — ответила она на вопрос РИА Новости, присоединится ли страна к БРИКС с 1 января 2024 года. «Не знаю, почему такой интерес к БРИКС», — добавила она.

Кроме того, Аргентина перестанет взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая. В настоящее время эти государства являются основными торговыми партнерами Аргентины.

На выборах президента Аргентина побеждает Хавьер Милей. Он набрал 55,95% голосов, следует из итогов подсчета 86,59% бюллетеней. Милей скептически относится к вступлению его страны в союз БРИКС. Свою позицию он озвучил в интервью журналисту Такеру Карлсону, заявив, что не намерен развивать отношения с Россией, Бразилией и Китаем.

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Аргентина не собирается вступать в БРИКС (международная организация крупнейших государств с развивающимися рынками и экономикой: ЮАР, Индии, Бразилии, России, Китая). Об этом заявила кандидат на пост главы МИД страны Диана Мондино после президентских выборов. «Нет», — ответила она на вопрос РИА Новости, присоединится ли страна к БРИКС с 1 января 2024 года. «Не знаю, почему такой интерес к БРИКС», — добавила она. Кроме того, Аргентина перестанет взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая. В настоящее время эти государства являются основными торговыми партнерами Аргентины. На выборах президента Аргентина побеждает Хавьер Милей. Он набрал 55,95% голосов, следует из итогов подсчета 86,59% бюллетеней. Милей скептически относится к вступлению его страны в союз БРИКС. Свою позицию он озвучил в интервью журналисту Такеру Карлсону, заявив, что не намерен развивать отношения с Россией, Бразилией и Китаем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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