Аргентина отказалась от вступления в БРИКС

Аргентина не собирается вступать в БРИКС (международная организация крупнейших государств с развивающимися рынками и экономикой: ЮАР, Индии, Бразилии, России, Китая). Об этом заявила кандидат на пост главы МИД страны Диана Мондино после президентских выборов.
«Нет», — ответила она на вопрос РИА Новости, присоединится ли страна к БРИКС с 1 января 2024 года. «Не знаю, почему такой интерес к БРИКС», — добавила она.
Кроме того, Аргентина перестанет взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая. В настоящее время эти государства являются основными торговыми партнерами Аргентины.
На выборах президента Аргентина побеждает Хавьер Милей. Он набрал 55,95% голосов, следует из итогов подсчета 86,59% бюллетеней. Милей скептически относится к вступлению его страны в союз БРИКС. Свою позицию он озвучил в интервью журналисту Такеру Карлсону, заявив, что не намерен развивать отношения с Россией, Бразилией и Китаем.
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