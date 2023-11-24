Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России: главные заявления

Президент России Владимир Путин принял участие в VIII международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» 24 ноября. В ходе мероприятия глава государства заявил о необходимости значительно расширить подготовку кадров в сфере ИИ. URA.RU приводит основные заявления российского лидера.
Путин поручил расширить программы подготовки специалистов по ИИ с 1 сентября 2024 года. Также он заявил о необходимости сформировать образовательную программу по искусственному интеллекту для руководства компаний и органов власти. По его словам, в России нужно нарастить мощности суперкомпьютеров.
В России нужно создать прорывные продукты, не уступающие зарубежным аналогам. По словам президента, РФ является одной из немногих стран, где есть развитые крупные языковые модели.
Путин уверен, что внедрение ИИ в жизни людей создаст условия для опережающих доходов граждан. При этом он отметил, что угрозы для россиян при внедрении искусственного интеллекта должны быть сведены к минимуму.
Российский лидер заявил о готовности к дополнительному финансированию развития ИИ, если ведущие компании РФ тоже будут оказывать финансовую поддержку. Он уточнил, что власти будут стремиться к тому, чтобы Россия стала одной из самых комфортных юрисдикций для развития искусственного интеллекта.
Путин подчеркнул, что монополия западных нейросетевых платформ в РФ является «опасной и недопустимой». Кроме того, он отметил, что некоторые поисковые системы Запада необъективны и «стремятся отменить» российскую культуру.
Глава государства попросил кабинет министров как можно скорее внести в Государственную Думу поправки по защите персональных данных. Также депутатам Госдумы он поручил в короткие сроки принять эти нововведения.
Конференция, посвященная ИИ, проходит в Москве. Вживую мероприятие посетили гости из более чем 10 стран. При этом виртуально на конференции присутствуют больше 100 миллионов человек из 150 государств.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.