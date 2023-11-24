Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России: главные заявления

Путин предложил расширить подготовку кадров в сфере ИИ

24 ноября 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о важности развития ИИ в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин принял участие в VIII международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» 24 ноября. В ходе мероприятия глава государства заявил о необходимости значительно расширить подготовку кадров в сфере ИИ. URA.RU приводит основные заявления российского лидера. Путин поручил расширить программы подготовки специалистов по ИИ с 1 сентября 2024 года. Также он заявил о необходимости сформировать образовательную программу по искусственному интеллекту для руководства компаний и органов власти. По его словам, в России нужно нарастить мощности суперкомпьютеров. В России нужно создать прорывные продукты, не уступающие зарубежным аналогам. По словам президента, РФ является одной из немногих стран, где есть развитые крупные языковые модели. Путин уверен, что внедрение ИИ в жизни людей создаст условия для опережающих доходов граждан. При этом он отметил, что угрозы для россиян при внедрении искусственного интеллекта должны быть сведены к минимуму. Российский лидер заявил о готовности к дополнительному финансированию развития ИИ, если ведущие компании РФ тоже будут оказывать финансовую поддержку. Он уточнил, что власти будут стремиться к тому, чтобы Россия стала одной из самых комфортных юрисдикций для развития искусственного интеллекта. Путин подчеркнул, что монополия западных нейросетевых платформ в РФ является «опасной и недопустимой». Кроме того, он отметил, что некоторые поисковые системы Запада необъективны и «стремятся отменить» российскую культуру. Глава государства попросил кабинет министров как можно скорее внести в Государственную Думу поправки по защите персональных данных. Также депутатам Госдумы он поручил в короткие сроки принять эти нововведения. Конференция, посвященная ИИ, проходит в Москве. Вживую мероприятие посетили гости из более чем 10 стран. При этом виртуально на конференции присутствуют больше 100 миллионов человек из 150 государств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин принял участие в VIII международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» 24 ноября. В ходе мероприятия глава государства заявил о необходимости значительно расширить подготовку кадров в сфере ИИ. URA.RU приводит основные заявления российского лидера. Путин поручил расширить программы подготовки специалистов по ИИ с 1 сентября 2024 года. Также он заявил о необходимости сформировать образовательную программу по искусственному интеллекту для руководства компаний и органов власти. По его словам, в России нужно нарастить мощности суперкомпьютеров. В России нужно создать прорывные продукты, не уступающие зарубежным аналогам. По словам президента, РФ является одной из немногих стран, где есть развитые крупные языковые модели. Путин уверен, что внедрение ИИ в жизни людей создаст условия для опережающих доходов граждан. При этом он отметил, что угрозы для россиян при внедрении искусственного интеллекта должны быть сведены к минимуму. Российский лидер заявил о готовности к дополнительному финансированию развития ИИ, если ведущие компании РФ тоже будут оказывать финансовую поддержку. Он уточнил, что власти будут стремиться к тому, чтобы Россия стала одной из самых комфортных юрисдикций для развития искусственного интеллекта. Путин подчеркнул, что монополия западных нейросетевых платформ в РФ является «опасной и недопустимой». Кроме того, он отметил, что некоторые поисковые системы Запада необъективны и «стремятся отменить» российскую культуру. Глава государства попросил кабинет министров как можно скорее внести в Государственную Думу поправки по защите персональных данных. Также депутатам Госдумы он поручил в короткие сроки принять эти нововведения. Конференция, посвященная ИИ, проходит в Москве. Вживую мероприятие посетили гости из более чем 10 стран. При этом виртуально на конференции присутствуют больше 100 миллионов человек из 150 государств.