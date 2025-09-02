Медведев дал киевским властям важную подсказку

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о «победе над СССР». Он отметил, что такие заявления, несмотря на территориальные потери Финляндии, могут служить примером для Киева о том, как представить поражение как победу.
«Финляндия победила СССР в войне, сказал Стубб. Ну, эти победы прекрасно видны на карте утраченных Финляндией территорий», — написал Медведев на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что это является своеобразной подсказкой для Киева о том, как в будущем можно будет представить свое поражение в качестве «победы».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала критику Медведева, осудив сравнение Стуббом возможного урегулирования украинского конфликта с московским перемирием 1944 года. Она напомнила, что Финляндия в годы Второй мировой войны воевала против СССР на стороне нацистской Германии, участвуя в блокаде Ленинграда и создании концлагерей, а подписание перемирия стало вынужденным шагом под давлением победного наступления Красной армии.
