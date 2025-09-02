Медведев дал киевским властям важную подсказку

Медведев: заявления Стубба о победе над СССР могут стать уроком для Киева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киеву нужно пойти по примеру Финляндии, заявил Медведев
Киеву нужно пойти по примеру Финляндии, заявил Медведев Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о «победе над СССР». Он отметил, что такие заявления, несмотря на территориальные потери Финляндии, могут служить примером для Киева о том, как представить поражение как победу.

«Финляндия победила СССР в войне, сказал Стубб. Ну, эти победы прекрасно видны на карте утраченных Финляндией территорий», — написал Медведев на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что это является своеобразной подсказкой для Киева о том, как в будущем можно будет представить свое поражение в качестве «победы».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала критику Медведева, осудив сравнение Стуббом возможного урегулирования украинского конфликта с московским перемирием 1944 года. Она напомнила, что Финляндия в годы Второй мировой войны воевала против СССР на стороне нацистской Германии, участвуя в блокаде Ленинграда и создании концлагерей, а подписание перемирия стало вынужденным шагом под давлением победного наступления Красной армии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о «победе над СССР». Он отметил, что такие заявления, несмотря на территориальные потери Финляндии, могут служить примером для Киева о том, как представить поражение как победу. «Финляндия победила СССР в войне, сказал Стубб. Ну, эти победы прекрасно видны на карте утраченных Финляндией территорий», — написал Медведев на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что это является своеобразной подсказкой для Киева о том, как в будущем можно будет представить свое поражение в качестве «победы». Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала критику Медведева, осудив сравнение Стуббом возможного урегулирования украинского конфликта с московским перемирием 1944 года. Она напомнила, что Финляндия в годы Второй мировой войны воевала против СССР на стороне нацистской Германии, участвуя в блокаде Ленинграда и создании концлагерей, а подписание перемирия стало вынужденным шагом под давлением победного наступления Красной армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...