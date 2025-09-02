Евросоюз не сможет пережить усиление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, которые уже сейчас «разрывают его на части». Об этом пишет норвежский журналист Пол Стейган в статье для издания Steigan.
«Мрачная реальность ЕС: союз фактически рухнул, никакого будущего у него нет. Его разорвут на части превосходящие силы — как изнутри, так и извне», — говорится в публикации Steigan. По словам автора материала, США ограничивают экономические возможности Евросоюза торговыми пошлинами, а Россия разрушает планы Брюсселя по контролю над ресурсами Украины. При этом БРИКС и ШОС опережают ЕС по экономическим и технологическим показателям.
Журналист также указывает, что бизнес переориентируется на рынки БРИКС и ШОС, так как они предлагают лучшие условия для инвестиций и роста. По его мнению, ЕС не сможет выдержать конкуренцию с этими объединениями.
Саммит ШОС недавно состоялся в китайском Тяньцзине с участием лидеров более 20 стран и представителей международных организаций. На месте также присутствовали корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
