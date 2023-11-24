24 ноября 2023

Россия приступила к зимнему наступлению

Полковник Матвийчук: российские военные готовятся к освобождению Харькова
© Служба новостей «URA.RU»
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Наступление РФ не будет таким, как у Украины, сказал Анатолий Матвийчук Фото:
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Россия начала наступление, направленное на освобождение Запорожской и Херсонских областей, а также деоккупацию Харькова. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Мы не будем сидеть в обороне. Россия будет активно предпринимать действия. Они не будут такие широкоформатные, разрекламированные, как у украинской стороны, но военнослужащие будут выполнять задачи по очищению и освобождению новых территорий. Вероятнее всего действия продолжатся на Харьковском направлении, на Запорожском и Херсонском», — сказал Анатолий Матвийчук.

Данные наступательные действия будут идти до весны, отметил эксперт. «На Херсонском и Запорожском направлениях будут идти наступления до выхода на административные границы областей, а на Харьковском направлении, я полагаю, произойдет деоккупация Харькова. Сейчас уже начался процесс, он будет продолжаться всю зиму», — подчеркнул полковник в отставке.

Экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Украинские войска перешли в оборону, при этом российская армия растягивает силы ВСУ по всему фронту. По ее словам, в дальнейшем ВС РФ будут реализовывать свои задачи другим способом.

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Россия начала наступление, направленное на освобождение Запорожской и Херсонских областей, а также деоккупацию Харькова. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Мы не будем сидеть в обороне. Россия будет активно предпринимать действия. Они не будут такие широкоформатные, разрекламированные, как у украинской стороны, но военнослужащие будут выполнять задачи по очищению и освобождению новых территорий. Вероятнее всего действия продолжатся на Харьковском направлении, на Запорожском и Херсонском», — сказал Анатолий Матвийчук. Данные наступательные действия будут идти до весны, отметил эксперт. «На Херсонском и Запорожском направлениях будут идти наступления до выхода на административные границы областей, а на Харьковском направлении, я полагаю, произойдет деоккупация Харькова. Сейчас уже начался процесс, он будет продолжаться всю зиму», — подчеркнул полковник в отставке. Экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Украинские войска перешли в оборону, при этом российская армия растягивает силы ВСУ по всему фронту. По ее словам, в дальнейшем ВС РФ будут реализовывать свои задачи другим способом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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