Россия приступила к зимнему наступлению

Полковник Матвийчук: российские военные готовятся к освобождению Харькова

25 ноября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Наступление РФ не будет таким, как у Украины, сказал Анатолий Матвийчук Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия начала наступление, направленное на освобождение Запорожской и Херсонских областей, а также деоккупацию Харькова. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Мы не будем сидеть в обороне. Россия будет активно предпринимать действия. Они не будут такие широкоформатные, разрекламированные, как у украинской стороны, но военнослужащие будут выполнять задачи по очищению и освобождению новых территорий. Вероятнее всего действия продолжатся на Харьковском направлении, на Запорожском и Херсонском», — сказал Анатолий Матвийчук. Данные наступательные действия будут идти до весны, отметил эксперт. «На Херсонском и Запорожском направлениях будут идти наступления до выхода на административные границы областей, а на Харьковском направлении, я полагаю, произойдет деоккупация Харькова. Сейчас уже начался процесс, он будет продолжаться всю зиму», — подчеркнул полковник в отставке. Экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Украинские войска перешли в оборону, при этом российская армия растягивает силы ВСУ по всему фронту. По ее словам, в дальнейшем ВС РФ будут реализовывать свои задачи другим способом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия начала наступление, направленное на освобождение Запорожской и Херсонских областей, а также деоккупацию Харькова. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Мы не будем сидеть в обороне. Россия будет активно предпринимать действия. Они не будут такие широкоформатные, разрекламированные, как у украинской стороны, но военнослужащие будут выполнять задачи по очищению и освобождению новых территорий. Вероятнее всего действия продолжатся на Харьковском направлении, на Запорожском и Херсонском», — сказал Анатолий Матвийчук. Данные наступательные действия будут идти до весны, отметил эксперт. «На Херсонском и Запорожском направлениях будут идти наступления до выхода на административные границы областей, а на Харьковском направлении, я полагаю, произойдет деоккупация Харькова. Сейчас уже начался процесс, он будет продолжаться всю зиму», — подчеркнул полковник в отставке. Экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Украинские войска перешли в оборону, при этом российская армия растягивает силы ВСУ по всему фронту. По ее словам, в дальнейшем ВС РФ будут реализовывать свои задачи другим способом.