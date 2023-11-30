Мишустин поручил контролировать цены на отечественные автомобили

30 ноября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Для развития автопромышленности правительство выделит 15 млрд рублей Фото: Илья Московец © URA.RU На фоне государственных мер по поддержке российского автопрома премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал контролировать цены на автомобили отечественного производства. В ходе данной работы будет направлено 15 млрд рублей Фонду развития промышленности на финансирование более 10 проектов. «При этом нужно держать на контроле конечную стоимость отечественных автомобилей. Президент особо отмечал необходимость смотреть на обоснованность этих цен», — передает Правительство РФ слова Мишустина. Известно, что правительство направит Фонду развития промышленности 15 млрд рублей, которые пойдут на финансирование свыше 10 проектов. Среди них есть серийный выпуск элементов пассивной безопасности и антиблокировочной тормозной системы. Также для обеспечения постоянной работы конвейеров в сфере автопрома нужно локализировать внутри России производство максимального возможного количества компонентов для машин. Ранее Правительство РФ приняло решение о выделении 20 млрд рублей на поддержку спроса на отечественные автомобили. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Кроме того, президент РФ Владимир Путин призвал российских чиновников ездить на автомобилях, произведенных в России. По его словам, данная мера позволит улучшить качество отечественного автопрома. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне государственных мер по поддержке российского автопрома премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал контролировать цены на автомобили отечественного производства. В ходе данной работы будет направлено 15 млрд рублей Фонду развития промышленности на финансирование более 10 проектов. «При этом нужно держать на контроле конечную стоимость отечественных автомобилей. Президент особо отмечал необходимость смотреть на обоснованность этих цен», — передает Правительство РФ слова Мишустина. Известно, что правительство направит Фонду развития промышленности 15 млрд рублей, которые пойдут на финансирование свыше 10 проектов. Среди них есть серийный выпуск элементов пассивной безопасности и антиблокировочной тормозной системы. Также для обеспечения постоянной работы конвейеров в сфере автопрома нужно локализировать внутри России производство максимального возможного количества компонентов для машин. Ранее Правительство РФ приняло решение о выделении 20 млрд рублей на поддержку спроса на отечественные автомобили. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Кроме того, президент РФ Владимир Путин призвал российских чиновников ездить на автомобилях, произведенных в России. По его словам, данная мера позволит улучшить качество отечественного автопрома.