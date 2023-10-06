Швеция потребовала членства в НАТО в обмен на передачу самолетов Украине

06 октября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Пол Юнсон отметил, что Швеция отправит самолеты Gripen при вступлении Швеци ив НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Швеция анонсировала новый пакет помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, в который входит отправка истребителей JAS Gripen. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Юнсон. Однако по его словам, отправка самолетов возможна только при вступлении Швеции в НАТО. «JAS Gripen может стать актуальным только после того, как Швеция станет членом НАТО», — заявил Юнсон. Его слова приводит шведская телекомпания Sveriges Television . Ранее министр обороны Швеции сообщил, что страна отправила помощь Украине в размере 314 миллионов долларов, передает «Ридус». Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что власти Украины попросили Швецию, чтобы она передала Gripen Киеву.

Швеция анонсировала новый пакет помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, в который входит отправка истребителей JAS Gripen. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Юнсон. Однако по его словам, отправка самолетов возможна только при вступлении Швеции в НАТО. «JAS Gripen может стать актуальным только после того, как Швеция станет членом НАТО», — заявил Юнсон. Его слова приводит шведская телекомпания Sveriges Television. Ранее министр обороны Швеции сообщил, что страна отправила помощь Украине в размере 314 миллионов долларов, передает «Ридус». Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что власти Украины попросили Швецию, чтобы она передала Gripen Киеву.