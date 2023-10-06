Швеция потребовала членства в НАТО в обмен на передачу самолетов Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, совещание, нато, заседание, nato, stock, североатлантический, альянс
Пол Юнсон отметил, что Швеция отправит самолеты Gripen при вступлении Швеци ив НАТО Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Швеция анонсировала новый пакет помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, в который входит отправка истребителей JAS Gripen. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Юнсон. Однако по его словам, отправка самолетов возможна только при вступлении Швеции в НАТО.

«JAS Gripen может стать актуальным только после того, как Швеция станет членом НАТО», — заявил Юнсон. Его слова приводит шведская телекомпания Sveriges Television.

Ранее министр обороны Швеции сообщил, что страна отправила помощь Украине в размере 314 миллионов долларов, передает «Ридус». Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что власти Украины попросили Швецию, чтобы она передала Gripen Киеву.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Швеция анонсировала новый пакет помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, в который входит отправка истребителей JAS Gripen. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Юнсон. Однако по его словам, отправка самолетов возможна только при вступлении Швеции в НАТО. «JAS Gripen может стать актуальным только после того, как Швеция станет членом НАТО», — заявил Юнсон. Его слова приводит шведская телекомпания Sveriges Television. Ранее министр обороны Швеции сообщил, что страна отправила помощь Украине в размере 314 миллионов долларов, передает «Ридус». Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что власти Украины попросили Швецию, чтобы она передала Gripen Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...