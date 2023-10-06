Швеция потребовала членства в НАТО в обмен на передачу самолетов Украине

Швеция анонсировала новый пакет помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, в который входит отправка истребителей JAS Gripen. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Юнсон. Однако по его словам, отправка самолетов возможна только при вступлении Швеции в НАТО.
«JAS Gripen может стать актуальным только после того, как Швеция станет членом НАТО», — заявил Юнсон. Его слова приводит шведская телекомпания
Ранее министр обороны Швеции сообщил, что страна отправила помощь Украине в размере 314 миллионов долларов, передает «Ридус». Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что власти Украины попросили Швецию, чтобы она передала Gripen Киеву.
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