Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Международный день добровольцев посетил новое креативное пространство Центра молодежных инициатив в Протвино, где работают волонтеры, оказывающие поддержку участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба главы Подмосковья.
«Сегодня ваш праздник — Международный день добровольцев. Еще раз хочу сказать вам спасибо, уверен, что вы показываете пример и своим одноклассникам, и всей молодежи», — обратился Андрей Воробьев к волонтерам. Он подчеркнул, что в Подмосковье более 40 тысяч неравнодушных граждан занимаются волонтерской деятельностью, причем это люди различных возрастов, добавил губернатор. В ходе визита Воробьев ознакомился с деятельностью местных волонтеров и даже помог им в изготовлении перевязочных пакетов.
Добровольцы из Центра молодежных инициатив в Протвино реализуют несколько проектов, направленных на поддержку участников СВО. Например, делают маскировочные сети, окопные свечи, нашлемники, сухие души, перевязочные пакеты.
Также волонтеры помогают молодым семьям, несовершеннолетним и другим категориям граждан: оказывают психологическую и юридическую помощи, готовят молодых людей к семейной жизни, помогают в трудоустройстве. Всего за год Центр молодежных инициатив организовал свыше 180 мероприятий.
Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтерам за их вклад в проведении СВО и помощь его участников. Отмечая достижения граждан, он назвал Россию — страной добровольцев.
Губернатор в Центре молодежных инициатив в Протвино
Автор фото: Антон Чернов
В Подмосковье более 40 тысяч неравнодушных граждан занимаются волонтерской деятельностью
Автор фото: Антон Чернов
Волонтеры оказывают поддержку участникам спецоперации
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Международный день добровольцев посетил новое креативное пространство Центра молодежных инициатив в Протвино, где работают волонтеры, оказывающие поддержку участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба главы Подмосковья. «Сегодня ваш праздник — Международный день добровольцев. Еще раз хочу сказать вам спасибо, уверен, что вы показываете пример и своим одноклассникам, и всей молодежи», — обратился Андрей Воробьев к волонтерам. Он подчеркнул, что в Подмосковье более 40 тысяч неравнодушных граждан занимаются волонтерской деятельностью, причем это люди различных возрастов, добавил губернатор. В ходе визита Воробьев ознакомился с деятельностью местных волонтеров и даже помог им в изготовлении перевязочных пакетов. Добровольцы из Центра молодежных инициатив в Протвино реализуют несколько проектов, направленных на поддержку участников СВО. Например, делают маскировочные сети, окопные свечи, нашлемники, сухие души, перевязочные пакеты. Также волонтеры помогают молодым семьям, несовершеннолетним и другим категориям граждан: оказывают психологическую и юридическую помощи, готовят молодых людей к семейной жизни, помогают в трудоустройстве. Всего за год Центр молодежных инициатив организовал свыше 180 мероприятий. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтерам за их вклад в проведении СВО и помощь его участников. Отмечая достижения граждан, он назвал Россию — страной добровольцев.