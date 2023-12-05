Глава Подмосковья встретился с молодыми волонтерами, которые помогают на СВО. Фото

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Губернаторские пресс-подходы на совещании перед Госсоветом. Москва, воробьев андрей
Андрей Воробьев посетил волонтерский центр в Протвино и ознакомился с их работой Фото:

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Международный день добровольцев посетил новое креативное пространство Центра молодежных инициатив в Протвино, где работают волонтеры, оказывающие поддержку участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба главы Подмосковья.

«Сегодня ваш праздник — Международный день добровольцев. Еще раз хочу сказать вам спасибо, уверен, что вы показываете пример и своим одноклассникам, и всей молодежи», — обратился Андрей Воробьев к волонтерам. Он подчеркнул, что в Подмосковье более 40 тысяч неравнодушных граждан занимаются волонтерской деятельностью, причем это люди различных возрастов, добавил губернатор. В ходе визита Воробьев ознакомился с деятельностью местных волонтеров и даже помог им в изготовлении перевязочных пакетов.

Добровольцы из Центра молодежных инициатив в Протвино реализуют несколько проектов, направленных на поддержку участников СВО. Например, делают маскировочные сети, окопные свечи, нашлемники, сухие души, перевязочные пакеты.

Также волонтеры помогают молодым семьям, несовершеннолетним и другим категориям граждан: оказывают психологическую и юридическую помощи, готовят молодых людей к семейной жизни, помогают в трудоустройстве. Всего за год Центр молодежных инициатив организовал свыше 180 мероприятий.

Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтерам за их вклад в проведении СВО и помощь его участников. Отмечая достижения граждан, он назвал Россию — страной добровольцев.

Губернатор в Центре молодежных инициатив в Протвино
Губернатор в Центре молодежных инициатив в Протвино
В Подмосковье более 40 тысяч неравнодушных граждан занимаются волонтерской деятельностью
В Подмосковье более 40 тысяч неравнодушных граждан занимаются волонтерской деятельностью
Волонтеры оказывают поддержку участникам спецоперации
Волонтеры оказывают поддержку участникам спецоперации

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Международный день добровольцев посетил новое креативное пространство Центра молодежных инициатив в Протвино, где работают волонтеры, оказывающие поддержку участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба главы Подмосковья. «Сегодня ваш праздник — Международный день добровольцев. Еще раз хочу сказать вам спасибо, уверен, что вы показываете пример и своим одноклассникам, и всей молодежи», — обратился Андрей Воробьев к волонтерам. Он подчеркнул, что в Подмосковье более 40 тысяч неравнодушных граждан занимаются волонтерской деятельностью, причем это люди различных возрастов, добавил губернатор. В ходе визита Воробьев ознакомился с деятельностью местных волонтеров и даже помог им в изготовлении перевязочных пакетов. Добровольцы из Центра молодежных инициатив в Протвино реализуют несколько проектов, направленных на поддержку участников СВО. Например, делают маскировочные сети, окопные свечи, нашлемники, сухие души, перевязочные пакеты. Также волонтеры помогают молодым семьям, несовершеннолетним и другим категориям граждан: оказывают психологическую и юридическую помощи, готовят молодых людей к семейной жизни, помогают в трудоустройстве. Всего за год Центр молодежных инициатив организовал свыше 180 мероприятий. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтерам за их вклад в проведении СВО и помощь его участников. Отмечая достижения граждан, он назвал Россию — страной добровольцев.
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