Глава Подмосковья встретился с молодыми волонтерами, которые помогают на СВО. Фото

05 декабря 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Андрей Воробьев посетил волонтерский центр в Протвино и ознакомился с их работой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Международный день добровольцев посетил новое креативное пространство Центра молодежных инициатив в Протвино, где работают волонтеры, оказывающие поддержку участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба главы Подмосковья. «Сегодня ваш праздник — Международный день добровольцев. Еще раз хочу сказать вам спасибо, уверен, что вы показываете пример и своим одноклассникам, и всей молодежи», — обратился Андрей Воробьев к волонтерам. Он подчеркнул, что в Подмосковье более 40 тысяч неравнодушных граждан занимаются волонтерской деятельностью, причем это люди различных возрастов, добавил губернатор. В ходе визита Воробьев ознакомился с деятельностью местных волонтеров и даже помог им в изготовлении перевязочных пакетов. Добровольцы из Центра молодежных инициатив в Протвино реализуют несколько проектов, направленных на поддержку участников СВО. Например, делают маскировочные сети, окопные свечи, нашлемники, сухие души, перевязочные пакеты. Также волонтеры помогают молодым семьям, несовершеннолетним и другим категориям граждан: оказывают психологическую и юридическую помощи, готовят молодых людей к семейной жизни, помогают в трудоустройстве. Всего за год Центр молодежных инициатив организовал свыше 180 мероприятий. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтерам за их вклад в проведении СВО и помощь его участников. Отмечая достижения граждан, он назвал Россию — страной добровольцев. Губернатор в Центре молодежных инициатив в Протвино Автор фото: Антон Чернов В Подмосковье более 40 тысяч неравнодушных граждан занимаются волонтерской деятельностью Автор фото: Антон Чернов Волонтеры оказывают поддержку участникам спецоперации Автор фото: Антон Чернов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Международный день добровольцев посетил новое креативное пространство Центра молодежных инициатив в Протвино, где работают волонтеры, оказывающие поддержку участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба главы Подмосковья. «Сегодня ваш праздник — Международный день добровольцев. Еще раз хочу сказать вам спасибо, уверен, что вы показываете пример и своим одноклассникам, и всей молодежи», — обратился Андрей Воробьев к волонтерам. Он подчеркнул, что в Подмосковье более 40 тысяч неравнодушных граждан занимаются волонтерской деятельностью, причем это люди различных возрастов, добавил губернатор. В ходе визита Воробьев ознакомился с деятельностью местных волонтеров и даже помог им в изготовлении перевязочных пакетов. Добровольцы из Центра молодежных инициатив в Протвино реализуют несколько проектов, направленных на поддержку участников СВО. Например, делают маскировочные сети, окопные свечи, нашлемники, сухие души, перевязочные пакеты. Также волонтеры помогают молодым семьям, несовершеннолетним и другим категориям граждан: оказывают психологическую и юридическую помощи, готовят молодых людей к семейной жизни, помогают в трудоустройстве. Всего за год Центр молодежных инициатив организовал свыше 180 мероприятий. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтерам за их вклад в проведении СВО и помощь его участников. Отмечая достижения граждан, он назвал Россию — страной добровольцев.