В Белгородской области гражданская машина подорвалась на мине

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Трое человек пострадали при подрыве мины в Белгородской области Фото:

Машина с мирными жителями подорвалась в Краснояружском районе Белгородской область. Пострадали три человека. Информацию о ЧП сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали», — написал Гладков у себя в telegram-канале.

По информации губернатора, у одного мужчины частичная ампутация ног, у второго — закрытая черепно-мозговая травма. Бригада медицины катастроф везет их в больницу №2 Белгорода. Еще один пострадавший получил сотрясение мозга.

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Машина с мирными жителями подорвалась в Краснояружском районе Белгородской область. Пострадали три человека. Информацию о ЧП сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «В районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали», — написал Гладков у себя в telegram-канале. По информации губернатора, у одного мужчины частичная ампутация ног, у второго — закрытая черепно-мозговая травма. Бригада медицины катастроф везет их в больницу №2 Белгорода. Еще один пострадавший получил сотрясение мозга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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