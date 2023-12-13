В Белгородской области гражданская машина подорвалась на мине

Трое человек пострадали при подрыве мины в Белгородской области
Машина с мирными жителями подорвалась в Краснояружском районе Белгородской область. Пострадали три человека. Информацию о ЧП сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали», — написал Гладков у себя в telegram-канале.
По информации губернатора, у одного мужчины частичная ампутация ног, у второго — закрытая черепно-мозговая травма. Бригада медицины катастроф везет их в больницу №2 Белгорода. Еще один пострадавший получил сотрясение мозга.
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