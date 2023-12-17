Общество Жителей Замоскворечья призывают самостоятельно чистить снег 17 декабря 2023 в 19:08 Размер текста - 17 + Всем желающим помочь пообещали предоставить лопаты и схему уборки снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей московской многоэтажки позвали расчищать снег на автостоянке у дома. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Причиной назвали увольнение всех дворников. «Жильцов многоэтажки на улице Щипок, 13, с. 1 призвали проявить сознательность и выйти убирать снег на автостоянке у дома. Причина — в районе уволились все дворники», — говорится в сообщении. По данным канала, жителей призвали убирать снег в выходные дни. Всем желающим помочь пообещали предоставить лопаты и схему уборки снега. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что активный циклон «Ваня» ушел на северо-восток. В Москве 15 декабря установился рекордный уровень снежного покрова за сутки с 1919 года. Уровень снега достиг отметки в 39 сантиметров. Жителей московской многоэтажки позвали расчищать снег на автостоянке у дома. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Причиной назвали увольнение всех дворников. «Жильцов многоэтажки на улице Щипок, 13, с. 1 призвали проявить сознательность и выйти убирать снег на автостоянке у дома. Причина — в районе уволились все дворники», — говорится в сообщении. По данным канала, жителей призвали убирать снег в выходные дни. Всем желающим помочь пообещали предоставить лопаты и схему уборки снега. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что активный циклон «Ваня» ушел на северо-восток. В Москве 15 декабря установился рекордный уровень снежного покрова за сутки с 1919 года. Уровень снега достиг отметки в 39 сантиметров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям