23 декабря 2023

В Забайкалье сгорели 30 машин на стоянке. Видео

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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, мчс, огонь, сгоревший автомобиль, пожар на автостоянке, пожар на парковке, машина сгорела
В результате пожара на автостоянке в Забайкалье, сгорело 30 автомобилей, заявили в МЧС Фото:

На автостоянке в столице Забайкальского края Чите произошел пожар, в результате которого сгорело 30 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

«В результате пожара огнем уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что событие произошло ночью на улице Костюшко-Григоровича. Первое сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 1:55.

По прибытии первого пожарного подразделения, крыша гаражного бокса на площади 400 квадратных метров уже горела. В здании была проведена разведка, людей в помещениях не обнаружено. Благодаря слаженным действиям огнеборцев угроза распространения огня на другие объекты была предотвращена. В 3:06 пожар был локализован, а в 3:29 полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал, заключили в МЧС.

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На автостоянке в столице Забайкальского края Чите произошел пожар, в результате которого сгорело 30 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. «В результате пожара огнем уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что событие произошло ночью на улице Костюшко-Григоровича. Первое сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 1:55. По прибытии первого пожарного подразделения, крыша гаражного бокса на площади 400 квадратных метров уже горела. В здании была проведена разведка, людей в помещениях не обнаружено. Благодаря слаженным действиям огнеборцев угроза распространения огня на другие объекты была предотвращена. В 3:06 пожар был локализован, а в 3:29 полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал, заключили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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