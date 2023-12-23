В Забайкалье сгорели 30 машин на стоянке. Видео

24 декабря 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

В результате пожара на автостоянке в Забайкалье, сгорело 30 автомобилей, заявили в МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На автостоянке в столице Забайкальского края Чите произошел пожар, в результате которого сгорело 30 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. «В результате пожара огнем уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что событие произошло ночью на улице Костюшко-Григоровича. Первое сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 1:55. По прибытии первого пожарного подразделения, крыша гаражного бокса на площади 400 квадратных метров уже горела. В здании была проведена разведка, людей в помещениях не обнаружено. Благодаря слаженным действиям огнеборцев угроза распространения огня на другие объекты была предотвращена. В 3:06 пожар был локализован, а в 3:29 полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал, заключили в МЧС.

На автостоянке в столице Забайкальского края Чите произошел пожар, в результате которого сгорело 30 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. «В результате пожара огнем уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что событие произошло ночью на улице Костюшко-Григоровича. Первое сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 1:55. По прибытии первого пожарного подразделения, крыша гаражного бокса на площади 400 квадратных метров уже горела. В здании была проведена разведка, людей в помещениях не обнаружено. Благодаря слаженным действиям огнеборцев угроза распространения огня на другие объекты была предотвращена. В 3:06 пожар был локализован, а в 3:29 полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал, заключили в МЧС.