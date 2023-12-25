Путин раскрыл планы по строительству военных кораблей в России

Путин: в России сейчас строится более 75 кораблей различных классов
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В РФ производятся корабли, фрегаты, подлодки и другие виды водного транспорта
В РФ производятся корабли, фрегаты, подлодки и другие виды водного транспорта Фото:

В России на сегодня производятся более 75 кораблей и фрегатов различных классов. Среди них подводные крейсеры, атомные подлодки, а также ракетные и патрульные корабли. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

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Путин поднял флаг на российском фрегате «Адмирал Головко»

«Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности — вот сейчас стоят и над ними работают — пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных кораблей и более пятидесяти других кораблей различных классов», — подчеркнул Владимир Путин во время церемонии подъема флага на кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота. В качестве примера российский глава обозначил производство шести дизельных подводных лодок на петербургских «Адмиралтейских верфях». В Татарстане создаются малые ракетные, а также патрульные корабли. В Калининграде строятся два десантных корабля.

В Санкт-Петербурге прошла церемония поднятия флагов на крейсере «Адмирал Головко». Владимир Путин лично принял участие в церемонии. Также он в режиме видеоконференции поднял флаги над кораблями «Наро-фоминск» и «Лев Чернавин».

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В России на сегодня производятся более 75 кораблей и фрегатов различных классов. Среди них подводные крейсеры, атомные подлодки, а также ракетные и патрульные корабли. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности — вот сейчас стоят и над ними работают — пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных кораблей и более пятидесяти других кораблей различных классов», — подчеркнул Владимир Путин во время церемонии подъема флага на кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота. В качестве примера российский глава обозначил производство шести дизельных подводных лодок на петербургских «Адмиралтейских верфях». В Татарстане создаются малые ракетные, а также патрульные корабли. В Калининграде строятся два десантных корабля. В Санкт-Петербурге прошла церемония поднятия флагов на крейсере «Адмирал Головко». Владимир Путин лично принял участие в церемонии. Также он в режиме видеоконференции поднял флаги над кораблями «Наро-фоминск» и «Лев Чернавин».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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