Путин раскрыл планы по строительству военных кораблей в России

В РФ производятся корабли, фрегаты, подлодки и другие виды водного транспортаФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
В России на сегодня производятся более 75 кораблей и фрегатов различных классов. Среди них подводные крейсеры, атомные подлодки, а также ракетные и патрульные корабли. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
«Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности — вот сейчас стоят и над ними работают — пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных кораблей и более пятидесяти других кораблей различных классов», — подчеркнул Владимир Путин во время церемонии подъема флага на кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота. В качестве примера российский глава обозначил производство шести дизельных подводных лодок на петербургских «Адмиралтейских верфях». В Татарстане создаются малые ракетные, а также патрульные корабли. В Калининграде строятся два десантных корабля.
В Санкт-Петербурге прошла церемония поднятия флагов на крейсере «Адмирал Головко». Владимир Путин лично принял участие в церемонии. Также он в режиме видеоконференции поднял флаги над кораблями «Наро-фоминск» и «Лев Чернавин».
В России на сегодня производятся более 75 кораблей и фрегатов различных классов. Среди них подводные крейсеры, атомные подлодки, а также ракетные и патрульные корабли. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности — вот сейчас стоят и над ними работают — пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных кораблей и более пятидесяти других кораблей различных классов», — подчеркнул Владимир Путин во время церемонии подъема флага на кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота. В качестве примера российский глава обозначил производство шести дизельных подводных лодок на петербургских «Адмиралтейских верфях». В Татарстане создаются малые ракетные, а также патрульные корабли. В Калининграде строятся два десантных корабля. В Санкт-Петербурге прошла церемония поднятия флагов на крейсере «Адмирал Головко». Владимир Путин лично принял участие в церемонии. Также он в режиме видеоконференции поднял флаги над кораблями «Наро-фоминск» и «Лев Чернавин».