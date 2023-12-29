Предвыборный сайт Путина атаковали из-за рубежа

Зарубежные хакеры атаковали официальный сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова.
«С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа», — заявила Суворова, передает РИА Новости. По ее словам, были предприняты все меры для защиты ресурса. На данный момент портал работает.
Предвыборный сайт Путина начал работу 29 декабря. На нем представлена вся необходимая информация: дневник кампании, биография российского лидера, сведения о доверенных лицах, контакты и адреса штабов. Также на сайте можно ознакомиться с достижениями России за последние годы.
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