Предвыборный сайт Путина атаковали из-за рубежа

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Для защиты сайта Путина приняты все необходимые меры Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Зарубежные хакеры атаковали официальный сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова.

«С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа», — заявила Суворова, передает РИА Новости. По ее словам, были предприняты все меры для защиты ресурса. На данный момент портал работает.

Предвыборный сайт Путина начал работу 29 декабря. На нем представлена вся необходимая информация: дневник кампании, биография российского лидера, сведения о доверенных лицах, контакты и адреса штабов. Также на сайте можно ознакомиться с достижениями России за последние годы.

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Зарубежные хакеры атаковали официальный сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова. «С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа», — заявила Суворова, передает РИА Новости. По ее словам, были предприняты все меры для защиты ресурса. На данный момент портал работает. Предвыборный сайт Путина начал работу 29 декабря. На нем представлена вся необходимая информация: дневник кампании, биография российского лидера, сведения о доверенных лицах, контакты и адреса штабов. Также на сайте можно ознакомиться с достижениями России за последние годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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