Кабмин продлил запрет на вывоз риса из России

30 декабря 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

В запрете на вывоз риса и рисовой крупы есть ряд исключений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство России продлило запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы, также утверждены квоты на беспошлинный вывоз из новых регионов зерновых, подсолнечного масла и шрота. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. «В России продлевается временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года. <…> Еще одним постановлением правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота», — передает пресс-служба правительства РФ в своем telegram-канале. В запрете на вывоз риса и рисовой крупы есть ряд исключений. В частности, он не распространяется на поставки в государства — члены ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, и для оказания гуманитарной помощи в рамках международных транзитных перевозок. С 1 января 2024 года квота на экспорт из новых регионов РФ зерновых культур, в том числе пшеницы, ячменя, кукурузы составит 2,1 миллиона тонн, подсолнечного масла — 106,5 тысячи тонн, подсолнечного шрота — 140,9 тысячи тонн. Квоты действительны до 31 декабря 2024 года. В начале декабря в России временно запретили вывозить из страны твердую пшеницу. Это решение поможет поддерживать ситуацию с ценами на товары из этого продукта на внутреннем рынке. А также оно направлено на обеспечение продовольственной безопасности, сообщили в российском правительстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство России продлило запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы, также утверждены квоты на беспошлинный вывоз из новых регионов зерновых, подсолнечного масла и шрота. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. «В России продлевается временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года. <…> Еще одним постановлением правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота», — передает пресс-служба правительства РФ в своем telegram-канале. В запрете на вывоз риса и рисовой крупы есть ряд исключений. В частности, он не распространяется на поставки в государства — члены ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, и для оказания гуманитарной помощи в рамках международных транзитных перевозок. С 1 января 2024 года квота на экспорт из новых регионов РФ зерновых культур, в том числе пшеницы, ячменя, кукурузы составит 2,1 миллиона тонн, подсолнечного масла — 106,5 тысячи тонн, подсолнечного шрота — 140,9 тысячи тонн. Квоты действительны до 31 декабря 2024 года. В начале декабря в России временно запретили вывозить из страны твердую пшеницу. Это решение поможет поддерживать ситуацию с ценами на товары из этого продукта на внутреннем рынке. А также оно направлено на обеспечение продовольственной безопасности, сообщили в российском правительстве.