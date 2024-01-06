Минобороны рассказало о попытке теракта Киева внутри России

Средства ПВО справились с атакой Украины, сообщает МО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские средства ПВО смогли сбить шесть украинских ракет в акватории Черного Моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. Там назвали атаку попыткой теракта по объектам на территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО шесть украинских ракет были обнаружены и уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Уточняется, что атака была произведена в 17:00 по московскому времени. В МО считают, что это была попытка теракта.
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