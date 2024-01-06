06 января 2024

Минобороны рассказало о попытке теракта Киева внутри России

МО: средства ПВО уничтожили шесть украинских ракет в Черном море
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, радар, пво,  stock
Средства ПВО справились с атакой Украины, сообщает МО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО смогли сбить шесть украинских ракет в акватории Черного Моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. Там назвали атаку попыткой теракта по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО шесть украинских ракет были обнаружены и уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Уточняется, что атака была произведена в 17:00 по московскому времени. В МО считают, что это была попытка теракта.

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Российские средства ПВО смогли сбить шесть украинских ракет в акватории Черного Моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. Там назвали атаку попыткой теракта по объектам на территории РФ. «Дежурными средствами ПВО шесть украинских ракет были обнаружены и уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Уточняется, что атака была произведена в 17:00 по московскому времени. В МО считают, что это была попытка теракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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