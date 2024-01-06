06 января 2024

Зеленский повысил главу СБУ, который планировал теракт на Крымском мосту

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский присвоил Малюку звание генерал-лейтенанта Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский повысил в званиях главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада. Это следует из указов, которые опубликованы на сайте украинского лидера.

Малюка повысили в звании до генерал-лейтенанта, а Поклада — до генерал-майора. Документы датированы 6 января 2024 года.

Ранее Малюк угрожал взорвать Крымский мост. Он напомнил, что мост дважды подвергался терактам: в октябре 2022 года и в июле 2023. Также он признался, что при первой атаке на мост использовались самодельные взрывные устройства с гексогеном (21 тонна в тротиловом эквиваленте). При второй атаке были задействованы морские БПЛА, управляемые из Киева. Несмотря на заявления Малюка о «значительном» повреждении моста, РФ смогла быстро ликвидировать повреждения.

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Президент Украины Владимир Зеленский повысил в званиях главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада. Это следует из указов, которые опубликованы на сайте украинского лидера. Малюка повысили в звании до генерал-лейтенанта, а Поклада — до генерал-майора. Документы датированы 6 января 2024 года. Ранее Малюк угрожал взорвать Крымский мост. Он напомнил, что мост дважды подвергался терактам: в октябре 2022 года и в июле 2023. Также он признался, что при первой атаке на мост использовались самодельные взрывные устройства с гексогеном (21 тонна в тротиловом эквиваленте). При второй атаке были задействованы морские БПЛА, управляемые из Киева. Несмотря на заявления Малюка о «значительном» повреждении моста, РФ смогла быстро ликвидировать повреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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