Зеленский повысил главу СБУ, который планировал теракт на Крымском мосту

Президент Украины Владимир Зеленский повысил в званиях главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада. Это следует из указов, которые опубликованы на сайте украинского лидера.
Малюка повысили в звании до генерал-лейтенанта, а Поклада — до генерал-майора. Документы датированы 6 января 2024 года.
Ранее Малюк угрожал взорвать Крымский мост. Он напомнил, что мост дважды подвергался терактам: в октябре 2022 года и в июле 2023. Также он признался, что при первой атаке на мост использовались самодельные взрывные устройства с гексогеном (21 тонна в тротиловом эквиваленте). При второй атаке были задействованы морские БПЛА, управляемые из Киева. Несмотря на заявления Малюка о «значительном» повреждении моста, РФ смогла быстро ликвидировать повреждения.
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