Французский наемник из «харьковского списка» загружал фото с Украины в Facebook*

Наемник из Франции делился фотографиями службы на Украине Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Французский наемник Алексис Дрион, имя которого внесено в список людей, находившихся в Харькове во время российской атаки на места расположения наемников из Франции, действительно присутствовал на Украине с оружием в руках. Это подтверждают фотографии, размещенные на его открытой странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Дрион действительно был на Украине с оружием в руках, об этом свидетельствуют фотографии в социальной сети Facebook*», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что Дрион, согласно списку, подготовленному французскими волонтерами из организации SOS Donbass, родился 13 июня 1986 года.

В открытом аккаунте наемника, который существует с 2011 года, последние сообщения отражают поздравления от 17 человек, оставленные владельцу аккаунта 13 июня 2023 года. Страница имеет 64 подписчика. Основным содержанием профиля являются фотографии с минимумом текста, заключили в агентстве.

Министерство обороны РФ 17 января заявило об уничтожении французских наемников в Харькове. МИД РФ обвинил Францию в отправке наемников на Украину и предъявил им доказательства. При ударе России по объекту иностранных боевиков погибло около 60 и ранено 20 французских граждан.

*Facebook — принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена