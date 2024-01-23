Французский наемник из «харьковского списка» загружал фото с Украины в Facebook*

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
Наемник из Франции делился фотографиями службы на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Французский наемник Алексис Дрион, имя которого внесено в список людей, находившихся в Харькове во время российской атаки на места расположения наемников из Франции, действительно присутствовал на Украине с оружием в руках. Это подтверждают фотографии, размещенные на его открытой странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Дрион действительно был на Украине с оружием в руках, об этом свидетельствуют фотографии в социальной сети Facebook*», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что Дрион, согласно списку, подготовленному французскими волонтерами из организации SOS Donbass, родился 13 июня 1986 года.

В открытом аккаунте наемника, который существует с 2011 года, последние сообщения отражают поздравления от 17 человек, оставленные владельцу аккаунта 13 июня 2023 года. Страница имеет 64 подписчика. Основным содержанием профиля являются фотографии с минимумом текста, заключили в агентстве.

Министерство обороны РФ 17 января заявило об уничтожении французских наемников в Харькове. МИД РФ обвинил Францию в отправке наемников на Украину и предъявил им доказательства. При ударе России по объекту иностранных боевиков погибло около 60 и ранено 20 французских граждан.

*Facebook — принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

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Французский наемник Алексис Дрион, имя которого внесено в список людей, находившихся в Харькове во время российской атаки на места расположения наемников из Франции, действительно присутствовал на Украине с оружием в руках. Это подтверждают фотографии, размещенные на его открытой странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Дрион действительно был на Украине с оружием в руках, об этом свидетельствуют фотографии в социальной сети Facebook*», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что Дрион, согласно списку, подготовленному французскими волонтерами из организации SOS Donbass, родился 13 июня 1986 года. В открытом аккаунте наемника, который существует с 2011 года, последние сообщения отражают поздравления от 17 человек, оставленные владельцу аккаунта 13 июня 2023 года. Страница имеет 64 подписчика. Основным содержанием профиля являются фотографии с минимумом текста, заключили в агентстве. Министерство обороны РФ 17 января заявило об уничтожении французских наемников в Харькове. МИД РФ обвинил Францию в отправке наемников на Украину и предъявил им доказательства. При ударе России по объекту иностранных боевиков погибло около 60 и ранено 20 французских граждан. *Facebook — принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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