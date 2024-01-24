Binance прекращает все операции с рублями с 1 февраля

24 января 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Криптобиржа не будет проводить операции с рублями после 1 февраля, сообщили в Binance Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупнейшая в мире криптобиржа Binance не будет проводить операции с рублями после 1 февраля. Площадка призвала пользователей конвертировать рубли в криптовалюты или вывести их. «Binance прекратит все сервисы в российских рублях, включая покупку и продажу криптовалюты через биржу, Binance Convert и Binance Pay. С 1 февраля 2024 года 11:00 мск все оставшиеся рублевые балансы на аккаунтах пользователей биржи автоматически будут конвертированы», — говорится в сообщении биржи, которое приводит РБК. Это решение стало частью программы по выходу Binance из России. Также компания собирается продать локальный бизнес криптобирже CommEX без возможности обратного выкупа. Binance ушла из России из-за начала спецоперации. Газета The Wall Street Journal писала, что РФ была крайне важным рынком для биржи. До этого биржа сообщила, что прекращает поддержку рублевых сделок на внутренней P2P-платформе. После этого были сообщения о полном закрытии платформы для пользователей из России.

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance не будет проводить операции с рублями после 1 февраля. Площадка призвала пользователей конвертировать рубли в криптовалюты или вывести их. «Binance прекратит все сервисы в российских рублях, включая покупку и продажу криптовалюты через биржу, Binance Convert и Binance Pay. С 1 февраля 2024 года 11:00 мск все оставшиеся рублевые балансы на аккаунтах пользователей биржи автоматически будут конвертированы», — говорится в сообщении биржи, которое приводит РБК. Это решение стало частью программы по выходу Binance из России. Также компания собирается продать локальный бизнес криптобирже CommEX без возможности обратного выкупа. Binance ушла из России из-за начала спецоперации. Газета The Wall Street Journal писала, что РФ была крайне важным рынком для биржи. До этого биржа сообщила, что прекращает поддержку рублевых сделок на внутренней P2P-платформе. После этого были сообщения о полном закрытии платформы для пользователей из России.