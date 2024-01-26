Полпред Якушев наградил общественников за помощь Донбассу. Фото

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Награждение педагогов УрФО полпредом Владимиром Якушевым. Екатеринбург , якушев владимир
Владимир Якушев наградил общественников из четырех организаций Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев наградил общественников Югры (ХМАО) за помощь Донбассу. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда.

«Благодарственными письмами за реализацию социально значимых проектов по помощи жителям города Макеевки ДНР награждены „Седьмой лепесток“, „Сателлит“, „Добро без границ“ и „Счастье“», — пишет telegram-канал Urfo Info.

Ранее URA.RU писало, что Якушев присутствовал на открытии уникального центра отбора контрактников. В едином пункте отбора рекрутов за день можно пройти все этапы — от подачи заявления до обследования военно-врачебной комиссией.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев наградил общественников Югры (ХМАО) за помощь Донбассу. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда. «Благодарственными письмами за реализацию социально значимых проектов по помощи жителям города Макеевки ДНР награждены „Седьмой лепесток“, „Сателлит“, „Добро без границ“ и „Счастье“», — пишет telegram-канал Urfo Info. Ранее URA.RU писало, что Якушев присутствовал на открытии уникального центра отбора контрактников. В едином пункте отбора рекрутов за день можно пройти все этапы — от подачи заявления до обследования военно-врачебной комиссией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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