Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев наградил общественников Югры (ХМАО) за помощь Донбассу. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда.
«Благодарственными письмами за реализацию социально значимых проектов по помощи жителям города Макеевки ДНР награждены „Седьмой лепесток“, „Сателлит“, „Добро без границ“ и „Счастье“», — пишет telegram-канал Urfo Info.
Ранее URA.RU писало, что Якушев присутствовал на открытии уникального центра отбора контрактников. В едином пункте отбора рекрутов за день можно пройти все этапы — от подачи заявления до обследования военно-врачебной комиссией.
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