Полпред Якушев наградил общественников за помощь Донбассу. Фото

26 января 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев наградил общественников из четырех организаций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев наградил общественников Югры (ХМАО) за помощь Донбассу. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда. «Благодарственными письмами за реализацию социально значимых проектов по помощи жителям города Макеевки ДНР награждены „Седьмой лепесток“, „Сателлит“, „Добро без границ“ и „Счастье“», — пишет telegram-канал Urfo Info. Ранее URA.RU писало, что Якушев присутствовал на открытии уникального центра отбора контрактников. В едином пункте отбора рекрутов за день можно пройти все этапы — от подачи заявления до обследования военно-врачебной комиссией. Фото: telegram-канал Ufro Info [https://t.me/urfo_info] Фото: telegram-канал Ufro Info [https://t.me/urfo_info]

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев наградил общественников Югры (ХМАО) за помощь Донбассу. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда. «Благодарственными письмами за реализацию социально значимых проектов по помощи жителям города Макеевки ДНР награждены „Седьмой лепесток“, „Сателлит“, „Добро без границ“ и „Счастье“», — пишет telegram-канал Urfo Info. Ранее URA.RU писало, что Якушев присутствовал на открытии уникального центра отбора контрактников. В едином пункте отбора рекрутов за день можно пройти все этапы — от подачи заявления до обследования военно-врачебной комиссией.