Глава Пентагона вернулся на работу после лечения рака простаты

29 января 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Ллойд Остин вернулся на рабочее место Фото: Office of the Secretary of Defense Public Affairs / Lisa Ferdinando Министр обороны США Ллойд Остин вышел на работу после почти месяца лечения рака простаты. Об этом сообщил Пентагон. «Остин сегодня вернулся на работу в Пентагон», — говорится в пресс-релизе американского военного ведомства. Там напомнили, что он работал из дома с 15 января, после выписки из госпиталя. Ранее сообщалось, что Минобороны США держало американскую администрацию в неведении о госпитализации Остина. Не в курсе ситуации был и Конгресс США. Остина госпитализировали вечером 1 января. У него выявили осложнения после медицинской процедуры, которая ранее прошла в плановом режиме. Тогда американский журналист, репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али заявил, что главе Пентагона могли сделать «щекотливую операцию», поскольку его госпитализацию держали в секрете. 10 января стало известно, что Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Он был повторно госпитализирован из-за осложнений. Конгрессмен Мэтт Розендейл предложил коллегам объявить ему импичмент. Он обвинил шефа Пентагона в «дезинформации и лжи», которые, по его мнению, могут стать угрозой для национальной безопасности.

Министр обороны США Ллойд Остин вышел на работу после почти месяца лечения рака простаты. Об этом сообщил Пентагон. «Остин сегодня вернулся на работу в Пентагон», — говорится в пресс-релизе американского военного ведомства. Там напомнили, что он работал из дома с 15 января, после выписки из госпиталя. Ранее сообщалось, что Минобороны США держало американскую администрацию в неведении о госпитализации Остина. Не в курсе ситуации был и Конгресс США. Остина госпитализировали вечером 1 января. У него выявили осложнения после медицинской процедуры, которая ранее прошла в плановом режиме. Тогда американский журналист, репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али заявил, что главе Пентагона могли сделать «щекотливую операцию», поскольку его госпитализацию держали в секрете. 10 января стало известно, что Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Он был повторно госпитализирован из-за осложнений. Конгрессмен Мэтт Розендейл предложил коллегам объявить ему импичмент. Он обвинил шефа Пентагона в «дезинформации и лжи», которые, по его мнению, могут стать угрозой для национальной безопасности.