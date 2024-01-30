Эндокринолог назвала неожиданного убийцу суставов

Эндокринолог Толмасова: рафинированные крупы приводят к болям в суставах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, продукты, продуктовые полки, крупы, злаковые, крупа, злаки, кладовая, продукты питания
Из рафинированных круп производят хлеб, рис и десерты, рассказала Анжела Толмасова Фото:

Употребление в пищу рафинированных круп может обострить воспалительные процессы, в том числе и в суставах. Об этом рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова. При этом, рафинированные крупы могут содержаться во многих продуктах, которые человек употребляет ежедневно. Это, например, белый хлеб, мука, макароны, белый рис и другие.

«Рафинированные крупы ассоциированы с повышенным уровнем воспалительных маркеров в крови, которые способны оказывать негативное влияние как на суставы, так и на другие воспалительные состояния (например, сердечно-сосудистые заболевания, диабет)», — подчеркнула Анжела Толмасова в разговоре с изданием «Газета.Ru». Основной вред таких круп заключается в том, что из них удалены отрубные и зародышевые слои, которые и содержат большую часть питательных полезных элементов, таких как клетчатка.

Специалист посоветовала употреблять в пищу именно цельнозерновые продукты. Они богаты витаминами группы В и антиоксидантами. При выборе продуктов россиянам стоить обращать внимание на состав, подытожила Толмасова.

Эндокринологи также советуют исключить сладкие продукты и готовые завтраки из рациона детей. Как правило, у такой пищи вредный состав.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Употребление в пищу рафинированных круп может обострить воспалительные процессы, в том числе и в суставах. Об этом рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова. При этом, рафинированные крупы могут содержаться во многих продуктах, которые человек употребляет ежедневно. Это, например, белый хлеб, мука, макароны, белый рис и другие. «Рафинированные крупы ассоциированы с повышенным уровнем воспалительных маркеров в крови, которые способны оказывать негативное влияние как на суставы, так и на другие воспалительные состояния (например, сердечно-сосудистые заболевания, диабет)», — подчеркнула Анжела Толмасова в разговоре с изданием «Газета.Ru». Основной вред таких круп заключается в том, что из них удалены отрубные и зародышевые слои, которые и содержат большую часть питательных полезных элементов, таких как клетчатка. Специалист посоветовала употреблять в пищу именно цельнозерновые продукты. Они богаты витаминами группы В и антиоксидантами. При выборе продуктов россиянам стоить обращать внимание на состав, подытожила Толмасова. Эндокринологи также советуют исключить сладкие продукты и готовые завтраки из рациона детей. Как правило, у такой пищи вредный состав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...