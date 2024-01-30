Эндокринолог назвала неожиданного убийцу суставов

Эндокринолог Толмасова: рафинированные крупы приводят к болям в суставах

30 января 2024 в 08:21 Размер текста - 17 +

Из рафинированных круп производят хлеб, рис и десерты, рассказала Анжела Толмасова Фото: Анна Майорова © URA.RU Употребление в пищу рафинированных круп может обострить воспалительные процессы, в том числе и в суставах. Об этом рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова. При этом, рафинированные крупы могут содержаться во многих продуктах, которые человек употребляет ежедневно. Это, например, белый хлеб, мука, макароны, белый рис и другие. «Рафинированные крупы ассоциированы с повышенным уровнем воспалительных маркеров в крови, которые способны оказывать негативное влияние как на суставы, так и на другие воспалительные состояния (например, сердечно-сосудистые заболевания, диабет)», — подчеркнула Анжела Толмасова в разговоре с изданием « Газета.Ru». Основной вред таких круп заключается в том, что из них удалены отрубные и зародышевые слои, которые и содержат большую часть питательных полезных элементов, таких как клетчатка. Специалист посоветовала употреблять в пищу именно цельнозерновые продукты. Они богаты витаминами группы В и антиоксидантами. При выборе продуктов россиянам стоить обращать внимание на состав, подытожила Толмасова. Эндокринологи также советуют исключить сладкие продукты и готовые завтраки из рациона детей. Как правило, у такой пищи вредный состав.

Употребление в пищу рафинированных круп может обострить воспалительные процессы, в том числе и в суставах. Об этом рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова. При этом, рафинированные крупы могут содержаться во многих продуктах, которые человек употребляет ежедневно. Это, например, белый хлеб, мука, макароны, белый рис и другие. «Рафинированные крупы ассоциированы с повышенным уровнем воспалительных маркеров в крови, которые способны оказывать негативное влияние как на суставы, так и на другие воспалительные состояния (например, сердечно-сосудистые заболевания, диабет)», — подчеркнула Анжела Толмасова в разговоре с изданием «Газета.Ru». Основной вред таких круп заключается в том, что из них удалены отрубные и зародышевые слои, которые и содержат большую часть питательных полезных элементов, таких как клетчатка. Специалист посоветовала употреблять в пищу именно цельнозерновые продукты. Они богаты витаминами группы В и антиоксидантами. При выборе продуктов россиянам стоить обращать внимание на состав, подытожила Толмасова. Эндокринологи также советуют исключить сладкие продукты и готовые завтраки из рациона детей. Как правило, у такой пищи вредный состав.