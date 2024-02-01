Shot: боец Мутаев ранее дрался со своим предполагаемым убийцей

Застреленный боец FightNights Магомед Мутаев ранее дрался с подозреваемым убийцей. Он считал, что тот распускает слухи о его отце.
«Он был в ярости, когда узнал, что [подозреваемый Надырхан] Кадирханов „болтает о его отце“. Тогда решил избить, оскорбить и унизить обидчика, облив зеленкой. Спустя некоторое время Кадирханов отомстил», — написал telegram-канал Shot. Отмечается, что такая версия на данный момент является основной.
По данным канала, в настоящее время полицейские разыскивают подозреваемого. На связь с родственниками он не выходит.
Об убийстве Мутаева в Махачкале стало известно 1 февраля. Он умер, получив восемь огнестрельных ранений. Главным подозреваемым считается 18-летний Надырхан Кадирханов. Источник в правоохранительных органах заявлял, что бойца ММА Магомеда Мутаева могли убить из-за мести. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем.
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