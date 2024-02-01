Shot: боец Мутаев ранее дрался со своим предполагаемым убийцей

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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, сетка, перчатка, смешанные единоборства, мма
Магомед Мутаев ранее дрался на улице со своим предполагаемым убийцей Фото:

Застреленный боец FightNights Магомед Мутаев ранее дрался с подозреваемым убийцей. Он считал, что тот распускает слухи о его отце.

«Он был в ярости, когда узнал, что [подозреваемый Надырхан] Кадирханов „болтает о его отце“. Тогда решил избить, оскорбить и унизить обидчика, облив зеленкой. Спустя некоторое время Кадирханов отомстил», — написал telegram-канал Shot. Отмечается, что такая версия на данный момент является основной.

По данным канала, в настоящее время полицейские разыскивают подозреваемого. На связь с родственниками он не выходит.

Об убийстве Мутаева в Махачкале стало известно 1 февраля. Он умер, получив восемь огнестрельных ранений. Главным подозреваемым считается 18-летний Надырхан Кадирханов. Источник в правоохранительных органах заявлял, что бойца ММА Магомеда Мутаева могли убить из-за мести. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем.

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Застреленный боец FightNights Магомед Мутаев ранее дрался с подозреваемым убийцей. Он считал, что тот распускает слухи о его отце. «Он был в ярости, когда узнал, что [подозреваемый Надырхан] Кадирханов „болтает о его отце“. Тогда решил избить, оскорбить и унизить обидчика, облив зеленкой. Спустя некоторое время Кадирханов отомстил», — написал telegram-канал Shot. Отмечается, что такая версия на данный момент является основной. По данным канала, в настоящее время полицейские разыскивают подозреваемого. На связь с родственниками он не выходит. Об убийстве Мутаева в Махачкале стало известно 1 февраля. Он умер, получив восемь огнестрельных ранений. Главным подозреваемым считается 18-летний Надырхан Кадирханов. Источник в правоохранительных органах заявлял, что бойца ММА Магомеда Мутаева могли убить из-за мести. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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