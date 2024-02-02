Силовики изъяли кокаин в Петербурге на два миллиарда

УФСБ РФ изъяла 641 килограмм кокаина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По информации УФСБ РФ, наркотики обнаружили на сумму два миллиарда рублей.
«Злоумышленники организовали контрабандный канал поставки вещества из Латинской Америки в Россию. Потом планировали сбывать», — говорится в сообщении, его передают «Известия». По информации ведомства, силовики обнаружили наркотики на два миллиарда рублей. Было возбуждено уголовное дело.
Ранее в Воронеже обвинили 21-летнюю экс-студентку медицинского колледжа по подозрению в покушении на контрабанду 673 кг кокаина. План заключался в отправке наркотических средств из Москвы в страны Евросоюза (ЕС).
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