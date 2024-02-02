Политика Власть Путин назвал основу успеха России Путин: поддержка российских бойцов — основа успеха РФ 02 февраля 2024 в 18:36 Размер текста - 17 + Владимир Путин сообщил, что российские бойцы благодаря поддержке приобретают новые силы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Большинство россиян поддерживают армию и флот РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. Он назвал эту поддержку основой успеха России. «Подавляющее большинство граждан нашей страны — с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами. Это — основа основ нашего успеха», — заявил Путин на форуме «Все для победы!», трансляция идет на телеканале «Россия-24». По его словам, из-за поддержки у российских солдат появляются новые силы, чтобы выполнять сложные и опасные задачи. Ранее Путин указал на единение россиян в поддержке СВО, передает телеканал 360. По его словам, большинство российских граждан хотят помочь Донбассу. Большинство россиян поддерживают армию и флот РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. Он назвал эту поддержку основой успеха России. «Подавляющее большинство граждан нашей страны — с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами. Это — основа основ нашего успеха», — заявил Путин на форуме «Все для победы!», трансляция идет на телеканале «Россия-24». По его словам, из-за поддержки у российских солдат появляются новые силы, чтобы выполнять сложные и опасные задачи. Ранее Путин указал на единение россиян в поддержке СВО, передает телеканал 360. По его словам, большинство российских граждан хотят помочь Донбассу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям