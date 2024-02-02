Путин назвал основу успеха России

Большинство россиян поддерживают армию и флот РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. Он назвал эту поддержку основой успеха России.
«Подавляющее большинство граждан нашей страны — с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами. Это — основа основ нашего успеха», — заявил Путин на форуме «Все для победы!», трансляция идет на телеканале «Россия-24». По его словам, из-за поддержки у российских солдат появляются новые силы, чтобы выполнять сложные и опасные задачи.
Ранее Путин указал на единение россиян в поддержке СВО, передает телеканал 360. По его словам, большинство российских граждан хотят помочь Донбассу.
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