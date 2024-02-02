Путин назвал основу успеха России

Путин: поддержка российских бойцов — основа успеха РФ
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин сообщил, что российские бойцы благодаря поддержке приобретают новые силы Фото:

Большинство россиян поддерживают армию и флот РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. Он назвал эту поддержку основой успеха России.

«Подавляющее большинство граждан нашей страны — с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами. Это — основа основ нашего успеха», — заявил Путин на форуме «Все для победы!», трансляция идет на телеканале «Россия-24». По его словам, из-за поддержки у российских солдат появляются новые силы, чтобы выполнять сложные и опасные задачи.

Ранее Путин указал на единение россиян в поддержке СВО, передает телеканал 360. По его словам, большинство российских граждан хотят помочь Донбассу.

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Большинство россиян поддерживают армию и флот РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. Он назвал эту поддержку основой успеха России. «Подавляющее большинство граждан нашей страны — с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами. Это — основа основ нашего успеха», — заявил Путин на форуме «Все для победы!», трансляция идет на телеканале «Россия-24». По его словам, из-за поддержки у российских солдат появляются новые силы, чтобы выполнять сложные и опасные задачи. Ранее Путин указал на единение россиян в поддержке СВО, передает телеканал 360. По его словам, большинство российских граждан хотят помочь Донбассу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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