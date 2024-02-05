В США призвали прислушаться к словам Путина

Журналистка Оуэнс: Западу следует прислушаться к словам Путина о расширении НАТО

05 февраля 2024 в 09:34 Размер текста - 17 +

По словам Оуэнс, Путин много раз говорил, что причиной конфликта в Киеве является расширение альянса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенным Штатам нужно прислушаться к словам президента РФ Владимира Путина о том, что расширение НАТО на восток является причиной конфликта на Украине. Об этом сообщила американская журналистка Кэндис Оуэнс. «Ни один серьезный человек не может обсуждать случившееся в этом регионе, не взяв во внимание расширение НАТО на восток», — пишет Оуэнс в соцсети X (бывший Twitter). Она отметила, что это расширение произошло несмотря на обещания со стороны чиновников правительства Штатов не делать подобного после объединения ФРГ. Также журналистка подчеркнула, что глава России практически во всех своих выступлениях указывал на эту причину. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в вопросе вступления страны в альянс потребовал конкретных шагов. Также он потребовал усилить системы противовоздушной обороны для Киева. При этом позже госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что двери НАТО для Киева всегда открыты и страна станет членом альянса, передает RT.

Соединенным Штатам нужно прислушаться к словам президента РФ Владимира Путина о том, что расширение НАТО на восток является причиной конфликта на Украине. Об этом сообщила американская журналистка Кэндис Оуэнс. «Ни один серьезный человек не может обсуждать случившееся в этом регионе, не взяв во внимание расширение НАТО на восток», — пишет Оуэнс в соцсети X (бывший Twitter). Она отметила, что это расширение произошло несмотря на обещания со стороны чиновников правительства Штатов не делать подобного после объединения ФРГ. Также журналистка подчеркнула, что глава России практически во всех своих выступлениях указывал на эту причину. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в вопросе вступления страны в альянс потребовал конкретных шагов. Также он потребовал усилить системы противовоздушной обороны для Киева. При этом позже госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что двери НАТО для Киева всегда открыты и страна станет членом альянса, передает RT.