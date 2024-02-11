Документ с подписью Путина продали на торгах за 480 тысяч рублей

Документ, который подписал президент России Владимир Путин во время своей работы в Ленинградском горсовете народных депутатов продали на аукционе в Санкт-Петербурге за 480 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте электронных торгов.
«Продано на аукционе свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Путина в должности председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга. Документ датирован 14 июля 1992 года, его купили за 480 тысяч рублей», — указано в аукционной документации.
На торгах также нашелся покупатель на визитку Путина. Ее продали за 200 тысяч рублей.
Ранее россияне купили на Wildberries товары, в частности, футболки, маски, броши с изображением президента РФ Владимира Путина на 1 760 849 рублей. Большой интерес к этим вещам наблюдался и на Ozon.
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