11 февраля 2024

Документ с подписью Путина продали на торгах за 480 тысяч рублей

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На аукционе продали документ, который подписал Путин в 90-е годы Фото:

Документ, который подписал президент России Владимир Путин во время своей работы в Ленинградском горсовете народных депутатов продали на аукционе в Санкт-Петербурге за 480 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте электронных торгов.

«Продано на аукционе свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Путина в должности председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга. Документ датирован 14 июля 1992 года, его купили за 480 тысяч рублей», — указано в аукционной документации.

На торгах также нашелся покупатель на визитку Путина. Ее продали за 200 тысяч рублей.

Ранее россияне купили на Wildberries товары, в частности, футболки, маски, броши с изображением президента РФ Владимира Путина на 1 760 849 рублей. Большой интерес к этим вещам наблюдался и на Ozon.

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Документ, который подписал президент России Владимир Путин во время своей работы в Ленинградском горсовете народных депутатов продали на аукционе в Санкт-Петербурге за 480 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте электронных торгов. «Продано на аукционе свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Путина в должности председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга. Документ датирован 14 июля 1992 года, его купили за 480 тысяч рублей», — указано в аукционной документации. На торгах также нашелся покупатель на визитку Путина. Ее продали за 200 тысяч рублей. Ранее россияне купили на Wildberries товары, в частности, футболки, маски, броши с изображением президента РФ Владимира Путина на 1 760 849 рублей. Большой интерес к этим вещам наблюдался и на Ozon.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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