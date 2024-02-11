Документ с подписью Путина продали на торгах за 480 тысяч рублей

12 февраля 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

На аукционе продали документ, который подписал Путин в 90-е годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Документ, который подписал президент России Владимир Путин во время своей работы в Ленинградском горсовете народных депутатов продали на аукционе в Санкт-Петербурге за 480 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте электронных торгов. «Продано на аукционе свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Путина в должности председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга. Документ датирован 14 июля 1992 года, его купили за 480 тысяч рублей», — указано в аукционной документации. На торгах также нашелся покупатель на визитку Путина. Ее продали за 200 тысяч рублей. Ранее россияне купили на Wildberries товары, в частности, футболки, маски, броши с изображением президента РФ Владимира Путина на 1 760 849 рублей. Большой интерес к этим вещам наблюдался и на Ozon.

Документ, который подписал президент России Владимир Путин во время своей работы в Ленинградском горсовете народных депутатов продали на аукционе в Санкт-Петербурге за 480 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте электронных торгов. «Продано на аукционе свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Путина в должности председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга. Документ датирован 14 июля 1992 года, его купили за 480 тысяч рублей», — указано в аукционной документации. На торгах также нашелся покупатель на визитку Путина. Ее продали за 200 тысяч рублей. Ранее россияне купили на Wildberries товары, в частности, футболки, маски, броши с изображением президента РФ Владимира Путина на 1 760 849 рублей. Большой интерес к этим вещам наблюдался и на Ozon.