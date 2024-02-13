В Эстонии описали сценарий будущей войны России и НАТО в ближайшем десятилетии

Разведка Эстонии: в следующем десятилетии Россия рассматривает конфликт с НАТО
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По словам Росина, союзники по НАТО должны увеличить свои финансовые расходы на оборону Фото:

Россия может начать конфликтовать с НАТО в следующем десятилетии. Об этом сообщает гендиректор службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин. Он также призвал увеличить количество расходов на оборону союзников альянса.

«Мы видим, что русские… рассматривают, что военный конфликт с НАТО возможен в следующем десятилетии», — передает Financial Times слова Росина. Он отметил, что на данный момент РФ не имеет желания проводить в отношении альянса какие-либо боевые действия.

Кроме того, Росин добавил, что союзники по Североатлантическому альянсу должны увеличить свои военные расходы для сдерживания России. Например, Эстония планирует вложить в это свыше 3% ВВП в 2024 году. Газета уточняет, что такие данные превышают целевой показатель альянса на 2%.

Помимо прочего, гендиректор эстонской разведки заявил, что якобы РФ планирует удвоить количество военных, которые размещены на границах с Финляндией и Балтией. По его словам, возможно, что число бойцов будет увеличено в два раза.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ с союзниками по НАТО готовится к войне с Россией. При этом президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна не собирается воевать со Европой.

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Россия может начать конфликтовать с НАТО в следующем десятилетии. Об этом сообщает гендиректор службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин. Он также призвал увеличить количество расходов на оборону союзников альянса. «Мы видим, что русские… рассматривают, что военный конфликт с НАТО возможен в следующем десятилетии», — передает Financial Times слова Росина. Он отметил, что на данный момент РФ не имеет желания проводить в отношении альянса какие-либо боевые действия. Кроме того, Росин добавил, что союзники по Североатлантическому альянсу должны увеличить свои военные расходы для сдерживания России. Например, Эстония планирует вложить в это свыше 3% ВВП в 2024 году. Газета уточняет, что такие данные превышают целевой показатель альянса на 2%. Помимо прочего, гендиректор эстонской разведки заявил, что якобы РФ планирует удвоить количество военных, которые размещены на границах с Финляндией и Балтией. По его словам, возможно, что число бойцов будет увеличено в два раза. Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ с союзниками по НАТО готовится к войне с Россией. При этом президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна не собирается воевать со Европой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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