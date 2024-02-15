Mash: Петросяну провели операцию на руке

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Клипарт. Евгений Петросян. Екатеринбург, петросян евгений
Евгений Петросян будет находиться под наблюдением врачей после операции, пишет Mash Фото:

Советскому и российскому сатирику Евгению Петросяну провели операцию на руке. Ранее он сломал предплечье, после чего был госпитализирован.

«Евгению Петросяну провели операцию на руке. Сейчас он находится в реанимации», — пишет telegram-канал Mash.

Уточняется, что комик в течение нескольких часов будет находиться под присмотром врачей. Позже, если не будет осложнений, его переведут в обычную палату.

Ранее, 12 февраля стало известно, что Петросян упал во время прогулки, после чего был экстренно госпитализирован. Он получил перелом предплечья со смещением.

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Советскому и российскому сатирику Евгению Петросяну провели операцию на руке. Ранее он сломал предплечье, после чего был госпитализирован. «Евгению Петросяну провели операцию на руке. Сейчас он находится в реанимации», — пишет telegram-канал Mash. Уточняется, что комик в течение нескольких часов будет находиться под присмотром врачей. Позже, если не будет осложнений, его переведут в обычную палату. Ранее, 12 февраля стало известно, что Петросян упал во время прогулки, после чего был экстренно госпитализирован. Он получил перелом предплечья со смещением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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