Mash: Петросяну провели операцию на руке

15 февраля 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Евгений Петросян будет находиться под наблюдением врачей после операции, пишет Mash Фото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0 Советскому и российскому сатирику Евгению Петросяну провели операцию на руке. Ранее он сломал предплечье, после чего был госпитализирован. «Евгению Петросяну провели операцию на руке. Сейчас он находится в реанимации», — пишет telegram-канал Mash. Уточняется, что комик в течение нескольких часов будет находиться под присмотром врачей. Позже, если не будет осложнений, его переведут в обычную палату. Ранее, 12 февраля стало известно, что Петросян упал во время прогулки, после чего был экстренно госпитализирован. Он получил перелом предплечья со смещением.

Советскому и российскому сатирику Евгению Петросяну провели операцию на руке. Ранее он сломал предплечье, после чего был госпитализирован. «Евгению Петросяну провели операцию на руке. Сейчас он находится в реанимации», — пишет telegram-канал Mash. Уточняется, что комик в течение нескольких часов будет находиться под присмотром врачей. Позже, если не будет осложнений, его переведут в обычную палату. Ранее, 12 февраля стало известно, что Петросян упал во время прогулки, после чего был экстренно госпитализирован. Он получил перелом предплечья со смещением.