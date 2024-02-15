Mash: Петросяну провели операцию на руке

Евгений Петросян будет находиться под наблюдением врачей после операции, пишет Mash
Советскому и российскому сатирику Евгению Петросяну провели операцию на руке. Ранее он сломал предплечье, после чего был госпитализирован.
«Евгению Петросяну провели операцию на руке. Сейчас он находится в реанимации», — пишет telegram-канал Mash.
Уточняется, что комик в течение нескольких часов будет находиться под присмотром врачей. Позже, если не будет осложнений, его переведут в обычную палату.
Ранее, 12 февраля стало известно, что Петросян упал во время прогулки, после чего был экстренно госпитализирован. Он получил перелом предплечья со смещением.
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