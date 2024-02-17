Медведев жестко прокомментировал соглашение Германии и Украины о гарантиях

Медведев назвал договор Берлина и Киева «новым альянсом нацистов с бандеровцами»
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, шольц олаф,  stock
Шольц и Зеленский, подписав соглашение, создали альянс нацистов с бандеровцами, считает Дмитрий Медведев Фото:
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Соглашение Киева и Берлина о гарантиях безопасности — новый альянс нацистов с бандеровцами. Так прокомментировал решение стран зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Новый альянс нацистов с бандеровцами. Пароль: Слава Украине! Ответ: Deutschland über alles! („Германия превыше всего“, лозунг нацистов — прим. URA.RU)» — написал Медведев в своем telegram-канале, прикрепив к публикации фотографию президента РФ Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Фото сделано в момент подписания соглашения между странами, при этом Медведев ее отредактировал, сделав «старой». В посте он также указал, что новое — это хорошо забытое старое.

Шольц и Зеленский на встрече в Берлине 16 февраля подписали Соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Берлин будет оказывать военную поддержку Украине в течение десяти лет.

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Соглашение Киева и Берлина о гарантиях безопасности — новый альянс нацистов с бандеровцами. Так прокомментировал решение стран зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Новый альянс нацистов с бандеровцами. Пароль: Слава Украине! Ответ: Deutschland über alles! („Германия превыше всего“, лозунг нацистов — прим. URA.RU)» — написал Медведев в своем telegram-канале, прикрепив к публикации фотографию президента РФ Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Фото сделано в момент подписания соглашения между странами, при этом Медведев ее отредактировал, сделав «старой». В посте он также указал, что новое — это хорошо забытое старое. Шольц и Зеленский на встрече в Берлине 16 февраля подписали Соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Берлин будет оказывать военную поддержку Украине в течение десяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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