Медведев жестко прокомментировал соглашение Германии и Украины о гарантиях

Медведев назвал договор Берлина и Киева «новым альянсом нацистов с бандеровцами»

17 февраля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Шольц и Зеленский, подписав соглашение, создали альянс нацистов с бандеровцами, считает Дмитрий Медведев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соглашение Киева и Берлина о гарантиях безопасности — новый альянс нацистов с бандеровцами. Так прокомментировал решение стран зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Новый альянс нацистов с бандеровцами. Пароль: Слава Украине! Ответ: Deutschland über alles! („Германия превыше всего“, лозунг нацистов — прим. URA.RU)» — написал Медведев в своем telegram-канале, прикрепив к публикации фотографию президента РФ Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Фото сделано в момент подписания соглашения между странами, при этом Медведев ее отредактировал, сделав «старой». В посте он также указал, что новое — это хорошо забытое старое. Шольц и Зеленский на встрече в Берлине 16 февраля подписали Соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Берлин будет оказывать военную поддержку Украине в течение десяти лет.

Соглашение Киева и Берлина о гарантиях безопасности — новый альянс нацистов с бандеровцами. Так прокомментировал решение стран зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Новый альянс нацистов с бандеровцами. Пароль: Слава Украине! Ответ: Deutschland über alles! („Германия превыше всего“, лозунг нацистов — прим. URA.RU)» — написал Медведев в своем telegram-канале, прикрепив к публикации фотографию президента РФ Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Фото сделано в момент подписания соглашения между странами, при этом Медведев ее отредактировал, сделав «старой». В посте он также указал, что новое — это хорошо забытое старое. Шольц и Зеленский на встрече в Берлине 16 февраля подписали Соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Берлин будет оказывать военную поддержку Украине в течение десяти лет.