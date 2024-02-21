Мишустин провел совещание с членами правительства: главные заявления

Правительство изменило требования к инвестиционным проектам в сфере рыболовства
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Михаил Мишустин на совещании по туризму в Горно-Алтайске. Горно-Алтайск, мишустин михаил
Правительство ввело понятие «лесоклиматические проекты», рассказал Михаил Мишустин Фото:

В России правительство скорректировало требования к инвестиционным проектам в сфере рыболовства. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин. Его главные заявления в ходе совещания с членами правительства — в материале URA.RU.

Инвестиционные проекты в сфере рыболовства

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О чем Мишустин говорил на стратсессии: главные заявления

Применяется механизм «квот под киль»: компании, получившие право на добычу водных биоресурсов, должны реализовать инвестпроект — вложить деньги в строительство судов рыбопромыслового флота на российских верфях или объектов инфраструктуры в прибрежных районах. Это делается для того, чтобы стимулировать бизнес участвовать в реализации операций по оснащению, дооборудованию и ремонту судов.

Кроме того, подготовлено постановление, корректирующее перечень этапов строительства, которые должны быть локализованы в России. Новый порядок будет касаться уже спроектированных и строящихся на российских предприятиях судов.

«Рассчитываем, что принятые решения помогут ускорить обновление флота для нужд рыболовства, обеспечат загрузку наших верфей, а также других смежных отраслей», — подчеркнул Мишустин. Он добавил, что решения увеличат поставки водных биологических ресурсов на внутренний рынок РФ.

Использование средств в рамках реструктуризации бюджетных кредитов

Расширены направления использования средств в рамках реструктуризации бюджетных кредитов для создания и развития инфраструктуры технопарков и особых экономических зон в сфере высоких технологий.

За три года инвестиционные проекты показали востребованность: одобрены заявки 70 регионов на общую сумму около 5 трлн рублей, планируется строительство более 2 тысяч объектов инфраструктуры на сумму свыше 250 млрд рублей, создание около 200 тысяч рабочих мест. Эти меры способствуют созданию новых производств и отечественных инновационных продуктов.

Лесоклиматические проекты

Правительство ввело понятие «лесоклиматические проекты», разработав соответствующие поправки в законодательство по поручению президента. Перечень мероприятий включает охрану лесов от пожаров, восстановление и разведение лесов, защиту леса от вредителей и болезней.

Ужесточается контроль за выполнением работ в лесном комплексе; участников обязывают предоставлять результаты мониторинга выполнения проекта и вносить сведения в реестр углеродных единиц. Бизнес получит возможность закрепить права на углеродные единицы и осуществлять с ними сделки.

Эти меры способствуют уменьшению нагрузки на окружающую среду, ускорению воспроизводства лесов, защите от пожаров и обеспечивают стабильность для предпринимателей, реализующих климатические проекты.

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В России правительство скорректировало требования к инвестиционным проектам в сфере рыболовства. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин. Его главные заявления в ходе совещания с членами правительства — в материале URA.RU. Применяется механизм «квот под киль»: компании, получившие право на добычу водных биоресурсов, должны реализовать инвестпроект — вложить деньги в строительство судов рыбопромыслового флота на российских верфях или объектов инфраструктуры в прибрежных районах. Это делается для того, чтобы стимулировать бизнес участвовать в реализации операций по оснащению, дооборудованию и ремонту судов. Кроме того, подготовлено постановление, корректирующее перечень этапов строительства, которые должны быть локализованы в России. Новый порядок будет касаться уже спроектированных и строящихся на российских предприятиях судов. «Рассчитываем, что принятые решения помогут ускорить обновление флота для нужд рыболовства, обеспечат загрузку наших верфей, а также других смежных отраслей», — подчеркнул Мишустин. Он добавил, что решения увеличат поставки водных биологических ресурсов на внутренний рынок РФ. Расширены направления использования средств в рамках реструктуризации бюджетных кредитов для создания и развития инфраструктуры технопарков и особых экономических зон в сфере высоких технологий. За три года инвестиционные проекты показали востребованность: одобрены заявки 70 регионов на общую сумму около 5 трлн рублей, планируется строительство более 2 тысяч объектов инфраструктуры на сумму свыше 250 млрд рублей, создание около 200 тысяч рабочих мест. Эти меры способствуют созданию новых производств и отечественных инновационных продуктов. Правительство ввело понятие «лесоклиматические проекты», разработав соответствующие поправки в законодательство по поручению президента. Перечень мероприятий включает охрану лесов от пожаров, восстановление и разведение лесов, защиту леса от вредителей и болезней. Ужесточается контроль за выполнением работ в лесном комплексе; участников обязывают предоставлять результаты мониторинга выполнения проекта и вносить сведения в реестр углеродных единиц. Бизнес получит возможность закрепить права на углеродные единицы и осуществлять с ними сделки. Эти меры способствуют уменьшению нагрузки на окружающую среду, ускорению воспроизводства лесов, защите от пожаров и обеспечивают стабильность для предпринимателей, реализующих климатические проекты.
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