Немецкий офицер дал прогноз по спецоперации на 2024 год

Politico: ближайшие месяцы повлияют на ходе СВО в 2024 году
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Нехватка вооружения ВСУ один из факторов, влияющий на дальнейший ход СВО, передает Politico Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дальнейшая судьба спецоперации РФ на Украину будет определяться тремя фундаментальными признаками. Украина будет ожидать действий от стран Запада, так как у Киева практически не осталось боеприпасов, а также защиты, которая также повлияет на дальнейшие действия. При этом Россия продолжает сохранять артиллерийское превосходство. Такие прогнозы делают американские журналисты, акцентируя внимания на факторах, которые могут повлиять на дальнейший ход СВО в 2024 году.

«Никто не смог дать точную дорожную карту на 2024 год, но все согласились с тем, что три фундаментальных принципа будут определять траекторию предстоящих месяцев. Во-первых, эта весна будет посвящена управлению ожиданиями, поскольку у Украины не будет ни оборудования, ни персонала для начала значительного контрнаступления. Во-вторых, Россия с помощью своих союзников обеспечила артиллерийское превосходство. В-третьих, без западной ПВО и ракет большой дальности, а также артиллерийских снарядов Киеву будет сложно создать надежную и устойчивую оборону», — передают авторы материла Politico.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предполагает, что спецоперация закончится в 2024 году. Также некоторые мировые страны предполагают, что Россия готовится к завершающему этапу СВО. В настоящий момент Украина сталкивается с нехваткой военной техники и оружия, что может привести к ее поражению, отмечают на Западе.

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Дальнейшая судьба спецоперации РФ на Украину будет определяться тремя фундаментальными признаками. Украина будет ожидать действий от стран Запада, так как у Киева практически не осталось боеприпасов, а также защиты, которая также повлияет на дальнейшие действия. При этом Россия продолжает сохранять артиллерийское превосходство. Такие прогнозы делают американские журналисты, акцентируя внимания на факторах, которые могут повлиять на дальнейший ход СВО в 2024 году. «Никто не смог дать точную дорожную карту на 2024 год, но все согласились с тем, что три фундаментальных принципа будут определять траекторию предстоящих месяцев. Во-первых, эта весна будет посвящена управлению ожиданиями, поскольку у Украины не будет ни оборудования, ни персонала для начала значительного контрнаступления. Во-вторых, Россия с помощью своих союзников обеспечила артиллерийское превосходство. В-третьих, без западной ПВО и ракет большой дальности, а также артиллерийских снарядов Киеву будет сложно создать надежную и устойчивую оборону», — передают авторы материла Politico. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предполагает, что спецоперация закончится в 2024 году. Также некоторые мировые страны предполагают, что Россия готовится к завершающему этапу СВО. В настоящий момент Украина сталкивается с нехваткой военной техники и оружия, что может привести к ее поражению, отмечают на Западе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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